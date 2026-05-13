MSP hike 2026: मोदी सरकारचा शेतकऱ्यांसाठी मास्टरस्ट्रोक! १४ खरीप पिकांच्या MSP मध्ये वाढ, कापूस-सूर्यफूल उत्पादकांना मोठा फायदा!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने २०२६-२७ च्या विपणन हंगामासाठी १४ खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किंमती (एमएसपी) मध्ये वाढ करण्यास मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य आणि हमीभाव मिळण्यास मदत होणार आहे..सूर्यफूल, कापूससह तेलबियांसाठी सर्वाधिक वाढसरकारने जाहीर केल्यानुसार, गेल्या वर्षाच्या तुलनेत सर्वाधिक वाढ सूर्यफुलाच्या बीजासाठी प्रति क्विंटल ६२२ रुपये इतकी करण्यात आली आहे. त्याखालोखाल कापसासाठी ५५७ रुपये, नायजरबीजासाठी ५१५ रुपये आणि तीळासाठी ५०० रुपये प्रति क्विंटल वाढ निश्चित करण्यात आली. या वाढीमुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत चांगला नफा मिळण्याची शक्यता आहे..उत्पादन खर्चाच्या १.५ पट किंमत धोरणाचा कटिबद्ध पाठपुरावासर्व पिकांसाठी एमएसपी ही उत्पादन खर्चाच्या किमान १.५ पट निश्चित करण्यात आली आहे. या निर्णयानुसार मूग या पिकात शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर ६१ टक्के नफ्याचा अंदाज आहे. बाजरी आणि मका या दोन्ही पिकांत ५६ टक्के, तर तूर/अरहरमध्ये ५४ टक्के नफ्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. उर्वरित पिकांमध्ये सुमारे ५० टक्के नफ्याची तरतूद करण्यात आली आहे.डाळी, तेलबिया आणि पोषक धान्यांना प्रोत्साहनसरकारने गहू-भातासारख्या धान्यांव्यतिरिक्त डाळी, तेलबिया आणि पोषक धान्ये (श्री अन्न) यांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी या पिकांसाठी जास्त एमएसपी देण्याची धोरणात्मक भूमिका घेतली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना विविध पिके घेण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि कृषी विविधीकरणाला चालना मिळेल..खरेदी आणि एमएसपी वितरणातील मोठी वाढसरकारने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०१४-१५ ते २०२५-२६ या कालावधीत भाताची खरेदी ८,४१८ लाख मेट्रिक टन इतकी झाली, तर २००४-०५ ते २०१३-१४ या पूर्वीच्या दशकात ती केवळ ४,५९० लाख मेट्रिक टन होती. १४ खरीप पिकांच्या एकूण खरेदीतही लक्षणीय वाढ दिसून आली. पूर्वीच्या दशकातील ४,६७९ लाख मेट्रिक टनच्या तुलनेत सध्याच्या कालावधीत ८,७४६ लाख मेट्रिक टन खरेदी झाली.एमएसपीद्वारे भात उत्पादक शेतकऱ्यांना २०१४-१५ ते २०२५-२६ या काळात १६.०८ लाख कोटी रुपये देण्यात आले, जे मागील दशकातील ४.४४ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत बरेच जास्त आहे. सर्व १४ खरीप पिकांसाठी एकूण १८.९९ लाख कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले, तर पूर्वीच्या काळात ही रक्कम ४.७५ लाख कोटी रुपये होती..केंद्राचे एकूण २.६ लाख कोटींचे खरिप एमएसपी पॅकेजकेंद्र सरकारने २०२६-२७ खरीप हंगामासाठी एमएसपी संचालनावर २.६ लाख कोटी रुपये खर्च करण्यास मान्यता दिली आहे. याशिवाय, देशांतर्गत कोळशाचे गॅस, युरिया आणि इतर रासायनिक पदार्थांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी ३७,५०० कोटी रुपयांच्या कोळसा गॅसीकरण प्रोत्साहन योजनेची मंजुरी देण्यात आली. या योजनेद्वारे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होईल आणि आयात कमी होण्यास मदत होईल.सारखेज-ढोलेरा प्रकल्पाला २०,६६५ कोटींची मंजुरीयाशिवाय, गुजरातमधील सारखेज-ढोलेरा सेमी-हायस्पीड दुहेरी मार्गिका प्रकल्पासाठी २०,६६५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.