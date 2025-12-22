देश

Mukhyamantri Yuva Udyami: नैराश्यावर मात करून मुजाहिद शेख बनले यशस्वी उद्योजक! 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी' योजनेने दिला आधार

Mujahid Sheikh, Startup Success: नैराश्यावर मात करत मुजाहिद शेख मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजनेच्या मदतीने यशस्वी उद्योजक बनले. डिजिटल व आरोग्य सेवांच्या माध्यमातून त्यांनी गावातच रोजगार आणि परिवर्तन घडवले.
सकाळ वृत्तसेवा
मुजाहिद शेख यांची ही कहाणी उत्तर प्रदेशातील लाखो तरुणांसाठी एक आशेचा किरण ठरली आहे.

संघर्षाचा काळ आणि नैराश्य

मुजाहिद यांचे कुटुंब पूर्णपणे शेतीवर अवलंबून होते. शेतीतून मिळणारे तुटपुंजे उत्पन्न आणि वाढत्या जबाबदाऱ्यांमुळे ते मानसिकदृष्ट्या खचले होते. आर्थिक तंगीमुळे त्यांनी आयुष्यातील ३ वर्षे प्रचंड नैराश्यात (Depression) घालवली. समाजाची बोलणी आणि उपेक्षेमुळे त्यांचा आत्मविश्वास पूर्णपणे ढासळला होता.

