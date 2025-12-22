Mukhyamantri Yuva Udyami: नैराश्यावर मात करून मुजाहिद शेख बनले यशस्वी उद्योजक! 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी' योजनेने दिला आधार

मुजाहिद शेख यांची ही कहाणी उत्तर प्रदेशातील लाखो तरुणांसाठी एक आशेचा किरण ठरली आहे.संघर्षाचा काळ आणि नैराश्यमुजाहिद यांचे कुटुंब पूर्णपणे शेतीवर अवलंबून होते. शेतीतून मिळणारे तुटपुंजे उत्पन्न आणि वाढत्या जबाबदाऱ्यांमुळे ते मानसिकदृष्ट्या खचले होते. आर्थिक तंगीमुळे त्यांनी आयुष्यातील ३ वर्षे प्रचंड नैराश्यात (Depression) घालवली. समाजाची बोलणी आणि उपेक्षेमुळे त्यांचा आत्मविश्वास पूर्णपणे ढासळला होता..लखीमपूर खेरी येथे योग्य उपचार आणि कौन्सिलिंग घेतल्यावर ते बरे झाले, पण त्यांच्यासमोर उदरनिर्वाहाचा मोठा प्रश्न उभा होता..मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना: नवी उभारीमुजाहिद यांना योगी सरकारच्या 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान' या योजनेबद्दल माहिती मिळाली. कोणत्याही गॅरंटीशिवाय आणि व्याजमुक्त कर्ज मिळण्याच्या सुविधेमुळे त्यांच्या मनातील भीती दूर झाली. या केंद्राच्या सहकार्याने त्यांना कर्ज मिळाले आणि त्यांनी स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला..गावातच डिजिटल आणि आरोग्य क्रांतीमुजाहिद यांनी केवळ पारंपारिक व्यवसाय न निवडता आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड दिली. त्यांनी प्रथम डिजिटल मार्केटिंग एजन्सी सुरू केली, जेणेकरून गावातील छोट्या दुकानदारांना ऑनलाइन व्यासपीठ मिळू शकेल. आरोग्य क्षेत्रात पाऊल टाकत त्यांनी थायरोकेअरची फ्रँचायझी घेतली..त्यांनी स्वतः 'सलबोटॉमिस्ट' (Phlebotomist) कोर्स केला. आता ते गावातून रक्ताचे नमुने गोळा करतात आणि तपासणीसाठी लखनऊला पाठवतात. यामुळे ग्रामस्थांना मोठ्या शहरांतील आरोग्य सुविधा घरबसल्या मिळू लागल्या आहेत..आज मुजाहिद 'एमएसओ इंटरप्रायझेस' (MSO Enterprises) नावाने आपली फर्म यशस्वीपणे चालवत आहेत. ते दरमहा ४०० हून अधिक डिजिटल आणि आरोग्य सेवा प्रदान करतात. बँकेचे हप्ते वेळेवर भरून ते चांगली कमाई करत आहेत..आर्थिक स्थैर्य आल्यामुळे त्यांनी आपल्या तिन्ही मुलांचा प्रवेश शहरातील चांगल्या खाजगी शाळेत केला आहे. ते आता गावातील मुलींसाठी एक आठवड्याचा 'मोफत डिजिटल कोर्स' सुरू करण्याची योजना आखत आहेत, जेणेकरून गावातील मुलीही स्वावलंबी बनतील..CM Yogi Adityanath: आमदारांपेक्षा जास्त अभ्यास करून पोहोचले सीएम योगी; 'SIR' मोहिमेवर नेत्यांच्या त्रुटी काढल्या.मुजाहिद यांचा संदेशमुजाहिद आपल्या यशाचे श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना देतात. ते म्हणतात, "जर सरकारने तरुणांवर विश्वास ठेवून ही योजना आणली नसती, तर मी आजही अंधकारात असतो. योगी सरकारचे 'आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश'चे स्वप्न माझ्या आयुष्यात सत्यात उतरले आहे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.