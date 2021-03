योगी सरकारचा मोठा विजय; बाहुबली अन्सारीला पंजाबमधून यूपी तुरुंगात पाठवण्याचा कोर्टाचा आदेश

लखनऊ- सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी गँगस्टर आणि नंतर नेता बनलेल्या मुख्तार अन्सारीला दोन आठवड्याच्या आत पंजाबमधून उत्तर प्रदेश तुरुंगात पाठवण्याचा आदेश दिला आहे. अन्सारीवर यूपीमध्ये खटला चालावा यासाठी कोर्टाने हा आदेश दिला आहे. सध्या बाहुबली नेता पंजाबच्या रोपड तुरुंगात आहे. आता प्रयागराजचे विशेष कोर्ट ठरवेल की, अन्सारीला बांदा तुरुंगात ठेवण्यात येईल किंवा अन्य कोणत्या तुरुंगात. जस्टिस भूषण आणि आर सुभाष रेड्डी यांच्या पीठाने निर्देश दिलाय की अन्सारीला दोन आठवड्यांच्या आत यूपी सरकारला सुपूर्द केले जावे. याआधी सुप्रीम कोर्टाने दोन ट्रान्सफर याचिकांना सीझ केले होते.ज्यातील एक यूपी सरकारकडून अन्सारीला पंजाबमधून यूपीमध्ये ट्रान्सफर करण्याची याचिका होती आणि दुसरी अन्सारीने आपल्या विरोधातील खटला दिल्लीत ट्रान्सफर करण्याची मागणी केली होती. सुप्रीम कोर्टाने अन्सारीच्या याचिकेला फेटाळून लावले आहे.

आमदार अन्सारी यूपीतील एका तुरुंगात कैद होता आणि त्याच्याविरोधात खटला सुरु होता. त्यानंतर पंजाब पोलिसांनी त्याच्याविरोधात वसुली आणि धमकी दिल्याप्रकरणी प्रोडक्सन वॉरंट मिळवलं होतं आणि त्याला पंजाबमध्ये आणलं होतं. गँगस्टर अन्सारीवरुन यूपी आणि पंजाप सरकारमध्ये वाद सुरु आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे योगी सरकारचा विजय झालाय.

आश्वासक! लहान मुलांसाठीही लवकरच येणार कोरोनाची लस; चाचणीस सुरुवात

उत्तर प्रदेश सरकारकडून कोर्टामध्ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी 3 मार्चला सुनावणीदरम्यान सांगितलं की, अन्सारी पंजाबच्या रोपड तुरुगांतून आपले काळेधंदे करत आहे. पंजाब पोलिसांनी ज्या एफआयआरच्या आधारावर मुख्तार अन्सारीला अटक केली, त्यामध्ये इन्सारीचे नावे स्पष्टपणे लिहिण्यात आलेले नाही. तसेच मॅजिस्ट्रेटचे निर्देश नसताना बांदा तुरुंग अधीक्षकाने सोपवल्यानंतर पंजाबमध्ये त्याला घेऊन जाण्यात आले.

Supreme Court orders transfer of gangster-turned-politican Mukhtar Ansari to jail in Uttar Pradesh from Punjab within two weeks, to face trials there.

(File photo) pic.twitter.com/UJP6o2MOLo

— ANI (@ANI) March 26, 2021