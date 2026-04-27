Uttarakhand: 'हे' पहाडी मीठ आहे आरोग्याची खाण! उन्हाळ्यात वजन कमी करण्यासोबतच त्वचेला मिळेल नैसर्गिक चमक; जाणून घ्या फायदे!

उत्तराखंडच्या निसर्गरम्य दऱ्याखोऱ्यांतून मिळणारा एक अनमोल ठेवा म्हणजे मुनस्यारीचे 'शुद्ध काळे मीठ'. डारमा व्हॅली आणि तिबेट सीमा भागातून मिळणारे हे नैसर्गिक मीठ सध्या आरोग्यासोबतच सौंदर्यासाठीही चर्चेत आले आहे. उन्हाळ्यात शरीराला थंडावा देण्यासोबतच हे मीठ पचन आणि त्वचेसाठी 'वरदान' मानले जात आहे..जेव्हा कडाक्याचे ऊन पडत आहे, तेव्हा मुनस्यारीच्या या अस्सल काळ्या मिठाचा वापर वाढला आहे. बाजारात मिळणाऱ्या भेसळयुक्त मिठापेक्षा हे मीठ अधिक शुद्ध आणि औषधी गुणांनी समृद्ध आहे.त्वचेसाठी 'ब्युटी सिक्रेट'बागाेश्वर येथील रहिवासी विमला दानू यांनी आपला अनुभव शेअर करताना सांगितले की, उन्हाळ्यात चिमूटभर काळे मीठ कोमट पाण्यात मिसळून प्यायल्याने त्वचेवर नैसर्गिक चमक येते..पिंपल्सपासून सुटका: हे पाणी नियमित प्यायल्याने चेहऱ्यावरील मुरुमे (Pimples) कमी होतात.नॅचरल मॉइश्चरायझर: हे शरीरातील आर्द्रता टिकवून ठेवते, ज्यामुळे त्वचा कोरडी पडत नाही.वजन कमी करण्यासाठी आणि पचनासाठी गुणकारी१. मेटाबॉलिझम वाढवते: हे मीठ शरीरातील चयापचय क्रिया (Metabolism) वेगवान करते, ज्यामुळे वजन कमी होण्यास मदत होते.२. पोटाच्या समस्यांवर उपाय: जेवणानंतर हे मीठ कोमट पाण्यासोबत घेतल्यास गॅस, बद्धकोष्ठता (Constipation) आणि अपचनाचा त्रास दूर होतो.३. डिटॉक्सिफिकेशन: हे शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकून शरीर नैसर्गिकरित्या स्वच्छ (Detox) करते..उन्हाळ्यातील 'इलेक्ट्रोलाईट'चा स्रोतउन्हाळ्यात घामावाटे शरीरातील पाणी आणि क्षार बाहेर निघून जातात. अशा वेळी मुनस्यारीचे काळे मीठ इलेक्ट्रोलाईट्सची पातळी राखण्यास मदत करते. यामुळे डिहायड्रेशनचा धोका टळतो आणि रक्तदाब (Blood Pressure) नियंत्रित राहण्यास मदत होते..दातांच्या आरोग्यासाठीही फायदेशीरजर तुम्हाला दातांमध्ये कॅव्हिटी किंवा दुर्गंधीचा त्रास असेल, तर कोमट पाण्यात हे मीठ टाकून गुळण्या केल्याने तोंडाचे आरोग्य सुधारते आणि हिरड्यांना मजबूती मिळते..दैनंदिन जीवनात कसा करावा वापर?सकाळी रिकाम्या पोटी कोमट पाण्यात चिमूटभर काळे मीठ टाकून प्यावे.दुपारच्या ताकामध्ये किंवा दह्यामध्ये याचा वापर चवीनुसार करावा.सॅलडवर साध्या मिठाऐवजी मुनस्यारीचे काळे मीठ टाकून खाणे अधिक आरोग्यदायी ठरते.नैसर्गिक जीवनशैलीकडे वळणाऱ्या लोकांसाठी उत्तराखंडचा हा ठेवा एक उत्तम पर्याय ठरत आहे.