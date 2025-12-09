देश

VIDEO : नव्या बाबरी मशिदीसाठी देणग्यांचा वर्षाव; दोन दिवसांत 'इतकी' मोठी रक्कम झाली गोळा, नोटा मोजणारी मशीनही पडली बंद

Murshidabad Mosque Donation : मुर्शिदाबादमध्ये नव्या बाबरी मशिदीसाठी विक्रमी देणग्या जमल्या असून दोन दिवसांत ७५ लाखांहून अधिक रोख आणि २.१ कोटी रुपये बँकेत जमा झाले.
सकाळ डिजिटल टीम
मुर्शिदाबाद : हुमायून कबीर यांच्या (Humayun Kabir) पुढाकाराने मुर्शिदाबादमध्ये उभारल्या जाणाऱ्या नवीन बाबरी मशिदीसाठी (Babari Masjid Cash Collection) देशभरातील मुस्लिम बांधवांकडून मोठ्या प्रमाणात देणग्या जमा होत आहेत. दानपेट्या उघडण्याचा सोमवार हा दुसरा दिवस होता. दानपेट्यांमधील रक्कम मोजण्यासाठी तब्बल ३० लोकांची टीम तैनात करण्यात आली होती.

