Video: स्कूल व्हॅनला ट्रेनची जोराची धडक, ३ विद्यार्थ्यांसह ५ जणांचा मृत्यू; रेल्वे क्रॉसिंग ओलांडतांना दुर्दैवी अपघात

Eastern Railway Gatekeeper Arrest: पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात शुक्रवारी (दि. १७) सकाळी एक अत्यंत भीषण आणि काळजाचा थरकाप उडवणारी दुर्घटना घडली. येथील एका रेल्वे लेव्हल क्रॉसिंगवर रेल्वे रुळ ओलांडत असलेल्या एका स्कूल व्हॅनला लोकल ट्रेनने जोरदार धडक दिली. या भीषण अपघातात व्हॅनमधील तीन विद्यार्थ्यांसह एकूण पाच जणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर अन्य चार जण गंभीर जखमी झाले आहेत..रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही दुर्घटना सकाळी सात वाजेच्या सुमारास मुर्शिदाबादमधील बहरमपुर पोलीस ठाण्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या कर्णसुबर्ण स्टेशनजवळील गोविंदपुर रेल्वे फाटकावर घडली. हावडाकडे जाणारी नवद्वीप धाम एक्सप्रेस गेल्यानंतर बंद असलेले रेल्वे फाटक लगेचच उघडण्यात आले. मात्र, त्याच रुळावर काही वेळातच दुसऱ्या बाजूने एक लोकल ट्रेन येणार होती..फाटक उघडे असल्याचे पाहून स्कूल व्हॅन चालकाने गाडी रुळावरून पुढे नेली. त्याच वेळी एक सायकलस्वारही रुळ ओलांडत होता. तितक्यात आलेल्या भरधाव लोकल ट्रेनने व्हॅनला जोराची धडक दिली. ही धडक इतकी भीषण होती की व्हॅनचा पूर्णपणे चक्काचूर होऊन ती रुळाच्या बाजूला फेकली गेली..या अपघातात गोविंदपुर गावातील तीन विद्यार्थी आणि ५० वर्षीय सायकलस्वार जमशेद शेख यांचा जागीच मृत्यू झाला. त्यानंतर रुग्णालयात उपचारादरम्यान आणखी एका जखमीने जीव सोडल्याने एकूण मृतांची संख्या पाच झाली आहे. अपघातानंतर मुलांचा आक्रोश ऐकून स्थानिक नागरिक मदतीसाठी धावून आले. घटनेची माहिती मिळताच बहरामपुर पोलीस ठाण्याचे पथकही दाखल झाले..व्हॅनचालकासह एकूण आठ लोक वाहनात होते. गंभीर जखमी झालेल्या तीन विद्यार्थ्यांना आणि व्हॅन चालकाला मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज आणि रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. या घटनेमुळे संतप्त झालेल्या नागरिकांनी अजीमगंज-कटवा रेल्वे मार्गावर रुळांवर बसून रेल रोको आंदोलन केले, ज्यामुळे काही काळ रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाली होती..गेटमनला अटक, रेल्वेकडून चौकशीचे आदेशरेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवराम माझी यांनी सांगितले की, कर्तव्यात कसूर केल्याच्या आरोपाखाली पोलिसांनी गेटमन अनूप कर्मकार याला अटक केली आहे. याशिवाय, संबंधित ट्रॅक निरीक्षक कौशिक माल यांना तात्काळ निलंबित करण्यात आले असून विभागीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. रेल्वेने या संपूर्ण घटनेच्या उच्चस्तरीय चौकशीसाठी १० सदस्यांचे पथक घटनास्थळी पाठवले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.