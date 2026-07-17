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Video: स्कूल व्हॅनला ट्रेनची जोराची धडक, ३ विद्यार्थ्यांसह ५ जणांचा मृत्यू; रेल्वे क्रॉसिंग ओलांडतांना दुर्दैवी अपघात

Murshidabad Train Accident School Van Collision: फाटक उघडे असल्याचे पाहून स्कूल व्हॅन चालकाने गाडी रुळावरून पुढे नेली. तितक्यात आलेल्या भरधाव लोकल ट्रेनने व्हॅनला जोराची धडक दिली.
Railway Minister Ashwini Vaishnaw

Railway Minister Ashwini Vaishnaw

esakal

संतोष कानडे
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Eastern Railway Gatekeeper Arrest: पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात शुक्रवारी (दि. १७) सकाळी एक अत्यंत भीषण आणि काळजाचा थरकाप उडवणारी दुर्घटना घडली. येथील एका रेल्वे लेव्हल क्रॉसिंगवर रेल्वे रुळ ओलांडत असलेल्या एका स्कूल व्हॅनला लोकल ट्रेनने जोरदार धडक दिली. या भीषण अपघातात व्हॅनमधील तीन विद्यार्थ्यांसह एकूण पाच जणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर अन्य चार जण गंभीर जखमी झाले आहेत.

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