लखनऊ : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मातोश्री हीराबेन मोदी यांचं शुक्रवारी पहाटे वृद्धापकाळानं निधन झालं. त्यानंतर देशभरातून मोदींचं सांत्वन करणाऱ्या आणि त्यांच्या मातोश्रींना श्रद्धांजली वाहणाऱ्या पोस्ट सोशल मीडियावर पडायला लागल्या. दरम्यान, उत्तर प्रदेशातील एका चित्रकारानं हिराबेन मोदी यांना आपल्या कलेद्वारे अनोखी श्रद्धांजली वाहिली आहे. (Muslim artist from UP pays a unique tribute to PM Modi mother Heeraben Modi)

उत्तर प्रदेशातील अमरोहा येथील रहिवासी असलेल्या जुहेब खान यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या मातोश्री हीराबेन मोदी यांच्या एकत्रित फोटोचं चित्र रेखाटलं आहे. यामध्ये मोदी आपल्या आईचे आशीर्वाद घेताना दिसत आहेत.

चित्राचं वैशिष्ट्य काय?

या कलाकारानं रेखाटलेलं हे चित्र भित्तीचित्र असून त्याची उंची ६ फूट इतकी आहे. कोळशाच्या माध्यमातून हे चित्र रेखाटण्यात आलं आहे. ब्लॅक अँड व्हाईट स्वरुपातील हे चित्र अत्यंत रेखीव आहे. त्यामुळं ते चित्र असलं तरी त्यात जिवंतपणा जाणवतो. या चित्राचं अनेकांनी कौतुक केलं आहे.