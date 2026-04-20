Chunar Fort: या अनोख्या किल्ल्यात आजही दडलंय सोन्याचं गुपित? रहस्यमयी भुयाराचा थरार! इंग्रजांनाही सापडला नाही खजिना

उत्तर प्रदेशातील मिर्झापूर जिल्ह्यात गंगा नदीच्या काठावर एक असा किल्ला उभा आहे, जो आपल्या अंगाखांद्यावर हजारो वर्षांचा इतिहास घेऊन आजही दिमाखात उभा आहे. या किल्ल्याचे नाव आहे चुनारचा किल्ला. याला 'चरणाद्रि गड' असेही म्हटले जाते. मुघलांपासून ते इंग्रजांपर्यंत सर्वांनी या किल्ल्यावर राज्य केले, पण आजही या किल्ल्याबद्दल एक गूढ कायम आहे..आज देखील या किल्ल्याकडे पाहिल्यावर तिथल्या वास्तुकलेचा आणि इतिहासाचा अनुभव येतो. या किल्ल्याची निर्मिती इसवी सन १०२९ मध्ये राजा सहदेव यांनी केली होती. चुनारचा किल्ला हा हिंदू श्रद्धेचे एक मोठे केंद्र मानला जातो. या किल्ल्यातील सर्वात चर्चेत असलेली जागा म्हणजे 'सोनवा मंडप'. असे म्हटले जाते की, या मंडपाच्या केंद्रस्थानी उभे राहून आवाज दिला तर तो आवाज पुन्हा घुमतो.इतिहासकारांच्या मते, १५३२ मध्ये शेर खान आणि १५७५ मध्ये सम्राट अकबर यांच्या ताब्यात हा किल्ला होता. मुघल साम्राज्याचा अस्त झाल्यावर हा किल्ला अवधच्या नवाब वजिराकडे आला. मात्र, १७२२ मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीने यावर ताबा मिळवला..शस्त्रागारइंग्रजांनी या किल्ल्याचा वापर शस्त्रागार आणि सैनिकांच्या राहण्यासाठी केला. आजही तिथे इंग्रज सैनिकांनी बनवलेले तबेले आणि वारेन हेस्टिंग्स यांनी वापरलेली 'सूर्यघड्याळ' पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र आहे. १८१५ नंतर इंग्रजांनी या किल्ल्याचा वापर राजकैद्यांना ठेवण्यासाठी तुरुंग म्हणून केला होता..दडलेला खजिनाया किल्ल्याबद्दल सर्वात मोठे रहस्य म्हणजे तिथे दडलेला खजिना. अनेक लोक आजही मानतात की किल्ल्याच्या खोल तळघरांमध्ये आणि गुप्त भुयारांमध्ये आजही सोन्या-नाण्याचा खजिना लपलेला आहे. मात्र, पुरातत्व विभागाने या दाव्यांची कधीही पुष्टी केलेली नाही. या किल्ल्यातून एक गुप्त भुयार थेट गंगा नदीच्या पात्रात जाते असेही म्हटले जाते..चंद्रकांताप्रसिद्ध टीव्ही मालिका 'चंद्रकांता'चे चित्रीकरण याच किल्ल्यात झाले होते, ज्यामुळे हा किल्ला घराघरात पोहोचला. सध्या या किल्ल्याचा काही भाग पोलीस प्रशिक्षणासाठी वापरला जातो, तर मुख्य ऐतिहासिक भाग पुरातत्व विभागाने संरक्षित केला आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव पर्यटकांना काही गुप्त भुयारांमध्ये आणि धोकादायक ठिकाणी जाण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.