Temple Travel: रेन अलर्ट देणारे ‘मान्सून’ मंदिर! पाऊस येण्याआधीच छतातून टपकतात थेंब, विज्ञानाला न सुटलेले कोडे..

उत्तर प्रदेशातील कानपूर जिल्ह्यात एक असे रहस्यमयी मंदिर आहे, जे विज्ञानाच्या सर्व नियमांना आव्हान देते. हे मंदिर चक्क पावसाची अचूक भविष्यवाणी करण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. हवामान खात्याच्या अंदाजाआधीच हे मंदिर पाऊस कधी आणि कसा पडणार, याचे संकेत देते. जेव्हा जगभरात हवामान बदलाची चर्चा होत आहे, तेव्हा कानपूरच्या भीतरगावपासून ३ किमी अंतरावर असलेल्या भगवान जगन्नाथ मंदिराचे रहस्य पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे..७ दिवस आधीच मिळतात पावसाचे संकेतया मंदिराची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे, पाऊस सुरू होण्याच्या बरोबर ६ ते ७ दिवस आधीच मंदिराच्या छतातून पाण्याचे थेंब टपकू लागतात. थेंब ज्या आकाराचे किंवा ज्या वेगाने पडतात, त्याच स्वरूपाचा पाऊस त्या भागात पडतो, असे मानले जाते. जर थेंब मोठे असतील तर मुसळधार पाऊस होतो आणि लहान असतील तर मध्यम पाऊस.सर्वात थक्क करणारी गोष्ट म्हणजे, एकदा का बाहेर प्रत्यक्ष पाऊस सुरू झाला की, मंदिराचे छत आतून पूर्णपणे कोरडे पडते..शास्त्रज्ञ आणि पुरातत्व विभागही चक्रावलेहे मंदिर नक्की कधी बांधले गेले, याचा कोणताही ठोस पुरावा नाही. काहींच्या मते हे मंदिर सम्राट अशोकाच्या काळातील आहे, कारण याची रचना बौद्ध मठासारखी दिसते.पुरातत्व विभाग आणि अनेक शास्त्रज्ञांनी छतातून पाणी का आणि कसे टपकते, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, छतामध्ये कोणतीही भेग किंवा पाण्याची साठवणूक नसतानाही हे थेंब कुठून येतात, याचे उत्तर कोणालाही मिळालेले नाही..कल्कि अवताराची मूर्ती आणि सुरक्षेचे चक्रया मंदिरात भगवान विष्णूच्या १२ अवतारांच्या मूर्ती आहेत. विशेष म्हणजे, यात कलियुगात अवतार घेणाऱ्या 'भगवान कल्कि' यांचीही मूर्ती स्थापित आहे. ंदिराच्या शिखरावर एक विशेष चक्र बसवलेले आहे. स्थानिक लोकांच्या मते, या चक्रामुळेच आजपर्यंत या मंदिरावर कधीही आकाशीय वीज पडलेली नाही..स्थानिक शेतकऱ्यांसाठी 'वरदान'येथील स्थानिक शेतकरी हवामान खात्यापेक्षा या मंदिराच्या छतातून टपकणाऱ्या थेंबांवर अधिक विश्वास ठेवतात. थेंब टपकू लागले की शेतकरी आपल्या पेरणीच्या किंवा कापणीच्या कामाला वेग देतात. आजच्या प्रगत युगातही कानपूरचे हे जगन्नाथ मंदिर श्रद्धेसोबतच कुतूहलाचा विषय ठरले आहे.