Udayagiri Violence : मशिदीजवळ क्रिकेटच्या वादातून तरुणांमध्ये जोरदार हाणामारी; हातात काठ्या घेऊन तरुण उतरले रस्त्यावर.., क्षणात वाद पेटला अन्...

Udayagiri Area in Mysuru Witnesses Fresh Public Violence : म्हैसूरच्या उदयगिरीत क्रिकेटच्या वादातून तरुणांमध्ये हाणामारी झाली. सार्वजनिक ठिकाणी हातात काठ्या घेऊन फिरल्याने भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.
सकाळ डिजिटल टीम
म्हैसूर : गेल्या वर्षी दंगलीमुळे चर्चेत आलेल्या उदयगिरी परिसरात पुन्हा एकदा तणावपूर्ण (Udayagiri Violence) परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यावेळी सार्वजनिक ठिकाणी हातात काठ्या घेऊन फिरणाऱ्या तरुणांचा थरारक प्रकार समोर आला असून, त्याचे दृश्य मोबाईल कॅमेऱ्यात कैद झाले आहे.

