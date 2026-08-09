Char Dham Security: चारधाम यात्रेच्या सुरक्षेसाठी ‘नभ नेत्र’ ड्रोन; ५ किमी परिसरातील भाविकांवर ठेवणार नजर

चारधाम यात्रा अधिक सुरक्षित आणि व्यवस्थित करण्यासाठी यंदा प्रथमच अत्याधुनिक ‘नभ नेत्र’ ड्रोन तैनात करण्यात येणार आहे. सुमारे दीड कोटी रुपये किमतीचा हा ड्रोन पाच किलोमीटरच्या परिसरात उड्डाण करून उच्च क्षमतेच्या कॅमेऱ्यांच्या मदतीने भाविकांच्या हालचालींवर नजर ठेवणार आहे. आगामी कावड मेळ्यापासून या ड्रोनचा वापर सुरू करण्यात येणार असून, गर्दी नियंत्रण आणि सुरक्षेसाठी त्याचा उपयोग केला जाणार आहे..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.थेट चित्रफितीमुळे गर्दीवर ठेवता येणार नजरचारधाम यात्रेदरम्यान दररोज गर्दीच्या प्रमुख वेळेत ‘नभ नेत्र’ ड्रोन भाविकांच्या हालचालींची थेट छायाचित्रे आणि चित्रफिती एसडीआरएफ मुख्यालय तसेच चारधाम यात्रा नियंत्रण कक्षाला पाठवणार आहे. त्यामुळे नियंत्रण कक्षातील अधिकारी गर्दीच्या परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवू शकतील. गरज भासल्यास त्यांना तातडीने आवश्यक सूचना देता येणार आहेत..आपत्ती किंवा आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यास ड्रोन घटनास्थळाची थेट आणि प्रत्यक्ष दृश्ये उपलब्ध करून देईल. त्यामुळे बचाव पथकांना परिस्थितीचा अचूक अंदाज घेऊन मदत आणि बचावकार्याची योग्य दिशा ठरवणे शक्य होणार आहे..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत. एसडीआरएफचे कमांडंट अर्पण यादवांशी यांनी सांगितले की, अत्याधुनिक ‘नभ नेत्र’ ड्रोनचे संचालन आगामी कावड मेळ्यापासून सुरू केले जाईल. गर्दी नियंत्रण, देखरेख, आपत्ती व्यवस्थापन आणि बचावकार्य अधिक प्रभावी करण्यासाठी या ड्रोनचा वापर केला जाणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी (AI) जोडण्यात आल्याने या प्रणालीद्वारे तातडीचे इशारेही मिळू शकणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.