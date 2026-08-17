देश

Nagpanchami 2026: मध्यरात्री उघडले नागचंद्रेश्वर मंदिराचे दार; वर्षातून २४ तासच दर्शन, उज्जैनमध्ये भाविकांचा महापूर!

Ujjain Nagchandreshwar Temple Opens For Rare 24 Hour Darshan: नागपंचमीच्या शुभमुहूर्तावर वर्षातून फक्त २४ तास दर्शनासाठी खुले होणाऱ्या नागचंद्रेश्वर मंदिरात शिव-पार्वतीच्या नागशय्येवरील दुर्मिळ दर्शनासाठी उज्जैनमध्ये भाविकांचा महापूर
Ujjain Nagchandreshwar Temple Opens Its Doors At Midnight Rare 24 Hour Darshan Begins Amid Massive Devotee Rush

Ujjain Nagchandreshwar Temple Opens Its Doors At Midnight Rare 24 Hour Darshan Begins Amid Massive Devotee Rush

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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नागपंचमीच्या पर्वावर उज्जैनच्या श्री महाकालेश्वर मंदिरातील तिसऱ्या मजल्यावर विराजमान भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिराचे दार १६ ऑगस्टच्या मध्यरात्री १२ वाजता उघडण्यात आले. वर्षातून केवळ एकदाच, म्हणजे नागपंचमीच्या दिवशी २४ तासांसाठी खुले होणाऱ्या या मंदिरात दर्शनासाठी देशभरातून भाविकांची मोठी गर्दी झाली आहे. १७ ऑगस्टच्या मध्यरात्री पुन्हा मंदिराचे दार बंद करण्यात येणार आहे.

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