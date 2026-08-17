Nagpanchami 2026: मध्यरात्री उघडले नागचंद्रेश्वर मंदिराचे दार; वर्षातून २४ तासच दर्शन, उज्जैनमध्ये भाविकांचा महापूर!

नागपंचमीच्या पर्वावर उज्जैनच्या श्री महाकालेश्वर मंदिरातील तिसऱ्या मजल्यावर विराजमान भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिराचे दार १६ ऑगस्टच्या मध्यरात्री १२ वाजता उघडण्यात आले. वर्षातून केवळ एकदाच, म्हणजे नागपंचमीच्या दिवशी २४ तासांसाठी खुले होणाऱ्या या मंदिरात दर्शनासाठी देशभरातून भाविकांची मोठी गर्दी झाली आहे. १७ ऑगस्टच्या मध्यरात्री पुन्हा मंदिराचे दार बंद करण्यात येणार आहे..शेषशय्येवर विराजमान शिव-पार्वतीनागचंद्रेश्वर मंदिरातील प्रतिमा अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण मानली जाते. भगवान विष्णू शेषशय्येवर विराजमान असल्याचे चित्रण सर्वसामान्यपणे पाहायला मिळते; मात्र येथे भगवान शिव आणि माता पार्वती नागाच्या शय्येवर विराजमान असल्याचे दर्शन होते.प्रतिमेमध्ये सप्तफणी नागासोबत नंदी, सिंह, गणेश, कार्तिकेय तसेच सूर्य आणि चंद्र यांच्या प्रतिमाही कोरलेल्या आहेत. या मूर्तीच्या निर्मितीबाबत विविध आख्यायिका प्रचलित आहेत. ती राजा भोजाच्या काळातील असल्याचे काहींचे मत आहे; मात्र तिच्या निर्मितीचा अधिकृत इतिहास स्पष्टपणे उपलब्ध नसल्याने हा विषय आजही चर्चेचा आहे..वर्षातून एकदाच मंदिर का उघडते?धार्मिक मान्यतेनुसार, तक्षक नागाने भगवान शिवाला प्रसन्न करण्यासाठी येथे तपश्चर्या केली होती. तपश्चर्येनंतर तक्षकाला महादेवांचा आशीर्वाद मिळाला आणि तो येथेच निवास करू लागला, अशी श्रद्धा आहे. तक्षकाच्या तपश्चर्येत व्यत्यय येऊ नये म्हणून हे मंदिर वर्षभर बंद ठेवले जाते आणि नागपंचमीच्या दिवशीच भाविकांसाठी खुले केले जाते, अशी धार्मिक परंपरा सांगितली जाते..महाकाल मंदिरातील तीन स्तर अन् त्रिकाल पूजाश्री महाकालेश्वर मंदिराच्या रचनेत तीन स्तरांवर तीन महत्त्वाची देवस्थाने आहेत. सर्वात खालच्या स्तरावर महाकालेश्वर, त्यावर ओंकारेश्वर आणि सर्वात वरच्या स्तरावर नागचंद्रेश्वर विराजमान आहेत.नागपंचमीच्या दिवशी नागचंद्रेश्वर मंदिरात विशेष पूजा केली जाते. दार उघडताना मध्यरात्री पूजा, त्यानंतर सकाळी शासकीय पूजा आणि संध्याकाळी पुजारी-पुरोहितांकडून पूजा व आरती अशी धार्मिक परंपरा पार पडते..नागपंचमी, श्रावण सोमवार अन् महाकाल सवारीचा योगयंदा नागपंचमीसोबत श्रावण सोमवार आणि महाकालेश्वराची सवारी यांचा योग आल्याने उज्जैनमध्ये भाविकांची मोठी गर्दी झाली आहे. नागचंद्रेश्वराच्या दुर्मिळ दर्शनासाठी लाखो भाविक शहरात दाखल झाले असून प्रशासनाने गर्दी नियंत्रण आणि सुरक्षेसाठी मोठा बंदोबस्त तैनात केला आहे.वर्षातून फक्त २४ तास उघडणारे मंदिर आणि शिव-पार्वतीची नागशय्येवरील अनोखी प्रतिमा यामुळे नागचंद्रेश्वर मंदिर नागपंचमीच्या काळात उज्जैनमधील प्रमुख धार्मिक आकर्षण ठरते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.