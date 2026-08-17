Nagpanchami 2026: नागराज आजही करतात मंदिराचे रक्षण;अनोख्या नैवेद्याची प्राचीन परंपरा, दर्शनाने कालसर्प दोषातून मुक्ती

नैनितालपासून सुमारे २२ किलोमीटर आणि भीमताल शहरापासून अवघ्या ५ किलोमीटर अंतरावर पर्वताच्या शिखरावर करकोटक नाग मंदिर वसले आहे. हिरवाईने नटलेला परिसर, पक्ष्यांचा किलबिलाट आणि डोंगरातून जाणारी शांत पायवाट यामुळे हे मंदिर भाविकांसोबतच पर्यटकांसाठीही आकर्षणाचे ठिकाण आहे..नागराजाला दूधासोबत काकडी अन् कणसाचा नैवेद्यकरकोटक नाग मंदिरातील सर्वात अनोखी परंपरा म्हणजे येथील नैवेद्य. नागराजाला दूध आणि जल अर्पण करण्यासोबतच काकडी आणि कणसाचा नैवेद्य दाखवला जातो. ही परंपरा अनेक वर्षांपासून सुरू असल्याचे स्थानिकांकडून सांगितले जाते.पौराणिक मान्यतेनुसार, ऋषी पंचमीच्या दिवशी करकोटक नागराजाचा जन्म झाला. त्यामुळे या दिवशी मंदिरात मोठा मेळा भरतो आणि दर्शनासाठी हजारो भाविक दाखल होतात..कालसर्प दोषापासून मुक्तीची श्रद्धाकरकोटक नागराजाची मनोभावे पूजा करून दूध आणि जल अर्पण केल्यास कालसर्प दोषापासून मुक्ती मिळते, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे. त्यामुळे नागपूजेसाठी हे मंदिर विशेष महत्त्वाचे मानले जाते.मंदिराशी संबंधित आणखी एक रंजक लोककथा आहे. स्थानिक मान्यतेनुसार, करकोटक नागराजाचे डोके मंदिराच्या शिखरावर, तर शेपटी पर्वताच्या पायथ्याशी असलेल्या माँ केंचुला देवी मंदिरात आहे..अवघड चढाई, पण वर पोहोचल्यावर नजारा भन्नाट!मंदिरापर्यंत पोहोचण्यासाठी भीमताल शहरातून काही अंतर दुचाकीने जाता येते. त्यानंतरचा डोंगराळ मार्ग पायी पार करावा लागतो. चढाई काहीशी दमवणारी असली, तरी वर पोहोचल्यानंतर दिसणारे भीमताल सरोवराचे विहंगम दृश्य प्रवासाचा सगळा थकवा विसरायला लावते.स्थानिकांच्या श्रद्धेनुसार, करकोटक नागराज अदृश्य रूपात संपूर्ण भीमताल परिसराचे रक्षण करतात. त्यामुळे निसर्गरम्य वातावरण, नागपूजेची परंपरा आणि स्थानिक लोककथा यामुळे करकोटक नाग मंदिराला भीमतालच्या धार्मिक पर्यटनात वेगळे स्थान मिळाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.