Nainital Travel: उन्हाळ्यात गुलाबी सरप्राइज हवंय? जापनीज चेरी ब्लॉसमचा नैनीतालमध्ये 'मॅजिक' शो ; नक्की भेट द्या

1. नैनीतालच्या माल रोडवर सध्या चेरी ब्लॉसमच्या फुलांनी परिसर गुलाबी रंगात न्हालेला आहे. 2. जपानी चेरी ब्लॉसमची आठवण करून देणारी ही फुले पर्यटकांसाठी आकर्षणाचे केंद्र ठरली आहेत. 3. फेब्रुवारी-मार्चमध्ये उमलणारी ही फुले नैनीतालच्या सौंदर्यात भर घालत आहेत. 4. पर्यटकांची संख्या वाढल्याने हॉटेल आणि रेस्टॉरंट व्यवसायात तेजी आली आहे..देश: नैनीतालच्या प्रसिद्ध 'माल रोड'वर सध्या निसर्गाचा एक अद्भुत चमत्कार पाहायला मिळत असून, संपूर्ण परिसर गुलाबी रंगाच्या छटेत न्हाऊन निघाला आहे. जपानमधील प्रसिद्ध 'चेरी ब्लॉसम'ची आठवण करून देणारी ही फुले सध्या पर्यटकांसाठी आकर्षणाचे मुख्य केंद्र ठरली आहेत.उत्तराखंडमधील सरोवर नगरी म्हणून ओळखले जाणारे नैनीताल सध्या आपल्या सौंदर्याच्या एका वेगळ्याच रूपात दिसत आहे. थंडी संपल्यानंतर आणि वसंताच्या आगमनावेळी उमलणारी ही गुलाबी फुले नैनीतालच्या सौंदर्यात भर घालत आहेत..माल रोडचे बदलणारे रूपनैनीताल हॉटेल असोसिएशनचे सचिव वेद साह सांगतात की, माल रोडवरील झाडांचे वैशिष्ट्य म्हणजे ती प्रत्येक ऋतूत आपले रूप बदलतात. फेब्रुवारी-मार्च या दोन महिन्यांत चेरी ब्लॉसमची फुले पूर्णपणे उमलतात, ज्यामुळे संपूर्ण रस्ता एखाद्या स्वप्नवत नगरीसारखा वाटू लागतो.माल रोड आणि रिक्षा स्टँडच्या आसपास केवळ चेरी ब्लॉसमच नाही, तर आडू (Peach) आणि इतर फळांच्या झाडांवरही फुले आली आहेत. .पर्यटकांची 'गुलाबी' पसंतीनैनीताल नाव मालक समितीचे सचिव नरेंद्र सिंह चौहान यांच्या मते, सध्या शहरात जणू 'गुलाबी वारा' वाहत आहे. माल रोडवरून चालणारा प्रत्येक पर्यटक ही दृश्ये आपल्या कॅमेऱ्यात कैद करण्यासाठी थांबत आहे. विशेषतः सोशल मीडियावर या फोटोंची मोठी क्रेझ पाहायला मिळत आहे..या फुलांच्या बहारामुळे पर्यटकांची संख्या वाढली असून हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि नौकानयन व्यवसायात मोठी तेजी आली आहे. वीकेंडला तर माल रोडवर पर्यटकांची पाऊले ठेवण्यासाठीही जागा उरत नाहीये..निसर्गप्रेमींसाठी पर्वणीसरोवर नगरीतील तलावाच्या निळ्याशार पाण्यासोबत काठावर असलेली ही गुलाबी झाडे एक विलोभनीय दृश्य निर्माण करतात. स्थानिक लोकांसाठी हे वसंताच्या आगमनाचे प्रतीक आहे, तर पर्यटकांसाठी हे नैनीतालच्या सहलीतील सर्वात मोठे 'सरप्राईज' ठरत आहे. नैनीतालचे तापमान अतिशय सुखद असून हे सौंदर्य अनुभवण्यासाठी पर्यटकांचा ओघ सतत वाढत आहे.