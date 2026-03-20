Nainital Travel: उन्हाळ्यात गुलाबी सरप्राइज हवंय? जापनीज चेरी ब्लॉसमचा नैनीतालमध्ये 'मॅजिक' शो ; नक्की भेट द्या

नैनीताल मध्ये वसंत ऋतूत चेरी ब्लॉसमची गुलाबी बहार पर्यटकांना आकर्षित करत आहे. मॉल रोड नैनीताल परिसर सध्या निसर्गाच्या अद्भुत सौंदर्याने नटला असून पर्यटनाला मोठी चालना मिळत आहे।
Nainital Travel

Nainital Travel

देश: नैनीतालच्या प्रसिद्ध 'माल रोड'वर सध्या निसर्गाचा एक अद्भुत चमत्कार पाहायला मिळत असून, संपूर्ण परिसर गुलाबी रंगाच्या छटेत न्हाऊन निघाला आहे. जपानमधील प्रसिद्ध 'चेरी ब्लॉसम'ची आठवण करून देणारी ही फुले सध्या पर्यटकांसाठी आकर्षणाचे मुख्य केंद्र ठरली आहेत.

उत्तराखंडमधील सरोवर नगरी म्हणून ओळखले जाणारे नैनीताल सध्या आपल्या सौंदर्याच्या एका वेगळ्याच रूपात दिसत आहे. थंडी संपल्यानंतर आणि वसंताच्या आगमनावेळी उमलणारी ही गुलाबी फुले नैनीतालच्या सौंदर्यात भर घालत आहेत.

Related Stories

No stories found.