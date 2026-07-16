Nainital Travel: ऑफ सीजन बनला सुपरहिट! पावसाळ्यात नैनीतालमध्ये पर्यटकांची विक्रमी गर्दी, स्थानिकांची कोट्यवधींची उलाढाल

उत्तराखंडमधील नैनीताल या प्रसिद्ध थंड हवेच्या ठिकाणी सध्या निसर्गाचे मोहक रूप अनुभवायला मिळत आहे. पावसाने धुवून निघालेले डोंगर, ढगांनी वेढलेली शिखरे, धुक्याची पांढरी चादर आणि नैनी तलावाचे विहंगम दृश्य पर्यटकांना भुरळ घालत आहे. पूर्वी १५ जुलैनंतर नैनीतालमध्ये पर्यटकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटत असे. मात्र, यंदा पर्यटन हंगामाप्रमाणेच पावसाळ्यातही येथे मोठ्या संख्येने पर्यटक दाखल होत आहेत. त्यामुळे हॉटेल, उपाहारगृहे, टॅक्सी सेवा, नौकाविहार आणि स्थानिक बाजारपेठांमध्ये पुन्हा चैतन्य निर्माण झाले आहे..पर्यटकांना भावले पावसाळ्यातील नैसर्गिक सौंदर्यदेशाच्या विविध भागांतून आलेले पर्यटक नैनीतालच्या पावसाळी सौंदर्याचा मनमुराद आनंद घेत आहेत. उत्तर प्रदेशातून आलेल्या पर्यटक अविका हिने सांगितले की, पावसाळ्यात येथील निसर्गसौंदर्य अनेक पटींनी खुलून दिसते. तलावावर पसरलेले धुके, गार वारे आणि हिरवाईमुळे हा प्रवास अविस्मरणीय ठरत आहे.सध्या पर्यटक नैनी तलावातील नौकाविहार, स्नो व्ह्यू, टिफिन टॉप आणि प्रसिद्ध मॉल रोड परिसरात मोठ्या उत्साहाने फिरताना दिसत आहेत..४० वर्षांत प्रथमच ऑफ सीझनमध्येही पर्यटनाला चालनापर्यटकांच्या वाढत्या संख्येमुळे स्थानिक व्यावसायिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.नैनीतालमध्ये गेली ४० वर्षे छायाचित्रण व्यवसाय करणारे अकरम यांनी सांगितले की, त्यांच्या कारकिर्दीत प्रथमच ऑफ सीझनमध्ये इतकी मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. पावसाळी वातावरणात छायाचित्रे काढण्याकडे पर्यटकांचा विशेष कल आहे.भोटिया बाजारातील व्यापारी दिनेश भोटिया यांच्या मते, पर्यटकांची संख्या सातत्याने वाढत असल्याने स्थानिक उत्पादनांच्या विक्रीतही लक्षणीय वाढ झाली आहे..समाजमाध्यमांचा मोठा प्रभावस्थानिक नाव चालक गोविंद यांच्या मते, समाजमाध्यमांवर शेअर होणारे नैनीतालमधील पावसाळी दृश्यांचे व्हिडिओ आणि रील्स मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहेत. हे व्हिडिओ पाहून अनेक पर्यटक नैनीतालला भेट देण्याचा निर्णय घेत आहेत. त्यामुळे पूर्वी शांत असणाऱ्या या काळातही आता पर्यटकांची मोठी वर्दळ दिसून येत आहे..वर्षभर पर्यटनाला चालना मिळण्याची अपेक्षापर्यटन क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, पावसाळी पर्यटनाचा हा कल कायम राहिला, तर नैनीतालमध्ये वर्षभर पर्यटन व्यवसायाला चालना मिळू शकते. याचा लाभ केवळ हॉटेल आणि पर्यटन व्यवसायालाच नाही, तर स्थानिक दुकानदार, छायाचित्रकार, नाव चालक आणि इतर लघु व्यावसायिकांनाही होणार असून, त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.