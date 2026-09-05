Krishna Janmashtami: गोरखनाथ मंदिरात मध्यरात्री कान्हाचा जन्म; योगींनी पाळण्यात झुलवले, राधा-कृष्ण बनलेल्या चिमुकल्यांचे केले कौतुक

गोरखपूरच्या ऐतिहासिक गोरखनाथ मंदिरात श्रीकृष्ण जन्माष्टमीचा सोहळा मोठ्या भक्तिभावात आणि उत्साहात साजरा करण्यात आला. मध्यरात्री भगवान श्रीकृष्णांचा जन्म होताच मंदिर परिसरात ‘जय कन्हैयालाल की’च्या जयघोषाने वातावरण भक्तिमय झाले. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ यांनी जन्मोत्सवाच्या धार्मिक विधींमध्ये सहभागी होत बाळकृष्णाची पूजा केली..मध्यरात्री जन्मोत्सव अन् पाळणा सोहळाशुक्रवारी रात्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनौहून गोरखपूरला पोहोचले. मध्यरात्री १२ वाजता श्रीकृष्ण जन्माची वेळ होताच मंदिर परिसरात घंटानाद आणि मंगलगीतांचा गजर सुरू झाला.‘जय कन्हैयालाल की’ तसेच ‘श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव’ या नामघोषाने संपूर्ण परिसर दुमदुमून गेला.जन्मोत्सवानंतर योगी आदित्यनाथ यांनी बाळकृष्णाच्या लड्डू गोपाल विग्रहाची विधीवत पूजा-अर्चा केली. त्यानंतर फुलांनी सजवलेल्या पाळण्यात बाळकृष्णाला विराजमान करून त्यांनी श्रद्धेने पाळणा हलवला आणि महाआरती केली.धार्मिक विधी पूर्ण झाल्यानंतर मंदिरात उपस्थित भाविकांना फराळ आणि प्रसादाचे वाटप करण्यात आले..राधा-कृष्ण बनलेल्या चिमुकल्यांचे योगींनी केले कौतुकजन्माष्टमीच्या निमित्ताने महंत दिग्विजयनाथ स्मृती भवनात श्रीकृष्ण रूपसज्जा स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. या स्पर्धेत चिमुकल्यांनी राधा आणि कृष्णाची वेशभूषा साकारली होती.योगी आदित्यनाथ यांनी या बालकांशी संवाद साधत त्यांचे कौतुक केले. काही मुलांनी मुख्यमंत्र्यांना श्लोक आणि दोहे ऐकवले. योगींनी मुलांना खेळणी आणि चॉकलेट्स भेट म्हणून दिली. यावेळी काही बालकांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत छायाचित्रेही काढली..Nainital Adventure Sports: नैनीझीलच्या लाटांवर रंगणार जलक्रीडेचा थरार; स्विमिंग-कयाकिंगसोबत विंड सर्फिंग अन् डायव्हिंग.भजन अन् पारंपरिक सोहर गीतांनी रंगली संध्याजन्माष्टमीच्या निमित्ताने दिग्विजयनाथ स्मृती भवनात विशेष भजन संध्येचे आयोजन करण्यात आले होते. डॉ. राकेश श्रीवास्तव यांच्या संयोजनाखाली झालेल्या या कार्यक्रमात स्थानिक कलाकारांनी कृष्णभक्तीची विविध गीते सादर केली.पुनीत श्रीवास्तव यांच्या भक्तिगीताने कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. त्यानंतर हृदया त्रिपाठी, अनिता सिंह आणि लक्ष्मी गुप्ता यांनी पारंपरिक सोहर आणि बधाई गीतांचे सादरीकरण केले.गायक उमेश मिश्रा आणि एकता शुक्ला यांच्या कृष्णभजनांनी उपस्थितांना मंत्रमुग्ध केले. श्यामसुंदर लाल श्रीवास्तव, दीपक, आभास पाठक आणि सुधाकर सिन्हा यांनी वाद्यांची साथ देत कार्यक्रमाची रंगत वाढवली..भक्तिमय वातावरणात झाला जन्मोत्सवगोरखनाथ मंदिरातील जन्माष्टमी सोहळ्यात धार्मिक विधी, बालकांच्या रूपसज्जा स्पर्धेपासून भजन-कीर्तनापर्यंत विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. मध्यरात्री झालेल्या कृष्णजन्माच्या सोहळ्यामुळे संपूर्ण मंदिर परिसर भक्तिमय झाला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.