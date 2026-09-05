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Krishna Janmashtami: गोरखनाथ मंदिरात मध्यरात्री कान्हाचा जन्म; योगींनी पाळण्यात झुलवले, राधा-कृष्ण बनलेल्या चिमुकल्यांचे केले कौतुक

Yogi Adityanath: जन्माष्टमी निमित्त गोरखनाथ मंदिरात बालकांची राधा-कृष्ण रूपसज्जा स्पर्धा, भजन-सोहऱ्यांच्या सुरावटी आणि प्रसाद वाटपातून भक्तिभावाचा उत्सव; योगी आदित्यनाथांनी चिमुकल्यांचे कौतुक केले
Krishna Janmashtami

Krishna Janmashtami

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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गोरखपूरच्या ऐतिहासिक गोरखनाथ मंदिरात श्रीकृष्ण जन्माष्टमीचा सोहळा मोठ्या भक्तिभावात आणि उत्साहात साजरा करण्यात आला. मध्यरात्री भगवान श्रीकृष्णांचा जन्म होताच मंदिर परिसरात ‘जय कन्हैयालाल की’च्या जयघोषाने वातावरण भक्तिमय झाले. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ यांनी जन्मोत्सवाच्या धार्मिक विधींमध्ये सहभागी होत बाळकृष्णाची पूजा केली.

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