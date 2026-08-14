Supreme Court: विद्यार्थी आंदोलनात हस्तक्षेप करण्याचे कारण काय? बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या निर्णयावर CJI सूर्यकांत भडकले

नवी दिल्ली : भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्याविरोधात झालेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर NALSAR विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांची वकिली व्यवसायासाठीची नोंदणी थांबवण्याच्या बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या (BCI) निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. BCI चे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांनी विद्यार्थ्यांच्या enrollment संदर्भात दिलेले निर्देश नंतर मागे घेतले असले, तरी या कारवाईवर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले..सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी विद्यार्थ्यांना शांततापूर्ण पद्धतीने आपला आवाज मांडण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांनी एखाद्या मुद्द्याच्या निषेधार्थ आंदोलन केले असेल, तर केवळ त्यासाठी त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे कारण काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला..विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या अधिकारावर भरसरन्यायाधीशांनी म्हटले की, विद्यार्थ्यांना आंदोलन करण्यामागे काही कारण असेल, तर त्यांना शांततापूर्ण मार्गाने आपले म्हणणे मांडण्याची मुभा असली पाहिजे. विद्यार्थ्यांनी त्यांना पत्र लिहिले असेल, तर तो त्यांच्यातील संवादाचा भाग असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. अशा संवादात BCI ने हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.आपण स्वतः विद्यार्थी असताना विद्यार्थी उपक्रमांमध्ये सहभागी होत असल्याचा उल्लेख करत सरन्यायाधीशांनी तरुणांना शांततेच्या मार्गाने आपला आवाज उठवू दिला पाहिजे, असे सांगितले. विद्यार्थ्यांची भूमिका चुकीची असली तरी त्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार नाकारता येणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. कायदेशीर आणि शांततापूर्ण पद्धतीने आवाज उठवला जात असेल, तर त्यांचे म्हणणे ऐकले पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली..‘तरुण वयातील विधानावर कारवाई का?’तरुण वयात एखाद्या व्यक्तीकडून चुकीचे विधान झाले असे गृहीत धरले, तरी त्यासाठी कारवाई करण्याची गरज काय, असा प्रश्नही सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला. BCI किंवा इतर कोणत्याही संस्थेने अशा विद्यार्थी आंदोलनात हस्तक्षेप करण्याचे कारण काय, असा सवाल त्यांनी केला.याचिकेत BCI च्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नज्येष्ठ वकील के. परमेश्वर यांनी BCI अध्यक्षांच्या निर्देशांना आव्हान देणाऱ्या रिट याचिकेचा तोंडी उल्लेख केला. त्यावेळी सरन्यायाधीशांनी ही निरीक्षणे नोंदवली. BCI अध्यक्षांनी संबंधित निर्देश मागे घेतले असले, तरी या प्रकरणातील मूळ cause of action अद्याप कायम असल्याचे परमेश्वर यांनी न्यायालयाला सांगितले.या संपूर्ण घटनेमुळे BCI अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न निर्माण होत असल्याचे परमेश्वर यांनी नमूद केले. अध्यक्षांनी घेतलेल्या निर्णयाला अधिकृत मान्यता देण्यासाठी कौन्सिलची बैठक झाली असल्याचा कोणताही उल्लेख नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. तसेच केरळमधील BCI च्या एका सदस्याने या निर्णयाला आधीच विरोध केला असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. बार कौन्सिलची कार्यपद्धती हाच या प्रकरणातील गंभीर मुद्दा असल्याचे परमेश्वर यांनी मांडले..CJI Surya Kant: सोशल मीडियावरील TRP ला तुमचे यश समजण्याची चूक करू नका; सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचा कुणाला सल्ला?.BCI कडून निर्णय मागे घेतल्याची माहितीBCI ची बाजू मांडणाऱ्या वकील राधिका गौतम यांनी न्यायालयाला संबंधित निर्णय मागे घेण्यात आल्याची माहिती दिली. मात्र, या निर्णयाच्या प्रक्रियेबाबत न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी प्रश्न उपस्थित केला. असा ठराव मंजूर करण्यासाठी BCI ची अधिकृत बैठक बोलावण्यात आली होती का, याची माहिती न्यायालयाला हवी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.NALSAR विद्यार्थ्यांवर दंडात्मक कारवाईला अंतरिम संरक्षणके. परमेश्वर यांच्या तोंडी विनंतीची दखल घेत खंडपीठाने याचिका सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली. त्यानंतर न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिला. BCI अध्यक्षांच्या पत्रांमध्ये उल्लेख असलेल्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, म्हणजेच पदवीदान समारंभात सरन्यायाधीशांच्या सहभागाला विरोध करणाऱ्या मोहिमेच्या संदर्भात, NALSAR मधील विद्यार्थी किंवा प्राध्यापकांविरोधात BCI किंवा कोणत्याही बार कौन्सिलच्या सांगण्यावरून दंडात्मक कारवाई करू नये, असे न्यायालयाने निर्देश दिले..सरन्यायाधीशांकडून विद्यार्थ्यांचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या बारमध्ये स्वागतआदेशाचे स्पष्टीकरण केल्यानंतर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी NALSAR च्या विद्यार्थ्यांचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या बारमध्ये स्वागत केले. विद्यार्थ्यांनी लवकरात लवकर वकिलीचा परवाना मिळवून सर्वोच्च न्यायालयाच्या बारमध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.तसेच विद्यार्थ्यांना कायदेशीर मदतीशी संबंधित खटल्यांमध्ये काम करण्याची संधी दिली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. त्यांना लीगल एड केसेसमध्ये नियुक्त करून कायदेशीर मदतीचे काम करण्याची संधी देण्याची भूमिका सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांच्या कारकिर्दीत अडथळे निर्माण करणाऱ्यांना हेच एक चोख उत्तर ठरेल, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले..India Justice Access Reforms: न्यायालयापर्यंत पोहोचणे सोपे करा; CJI सूर्यकांत यांचा विधी सेवा यंत्रणेला संदेश, मुख्यमंत्र्यांना आठवल्या अहिल्यादेवी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.