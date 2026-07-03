Nanarao Peshwa Park: झाशीची राणी जिथे घोडेस्वारी शिकल्या, ते ठिकाण पाहिलंय का? तात्या टोपेंचा खंजीर अन् १८५७ ची गाथा...हा ऐतिहासिक प्रवास चुकवू नका

१८५७ च्या पहिल्या स्वातंत्र्यसंग्रामापासून ते १९४७ च्या स्वातंत्र्याच्या अंतिम लढ्यापर्यंतच्या अनेक महत्त्वपूर्ण आंदोलनांशी कानपूर (Kanpur) शहराचा अतिशय जवळचा संबंध राहिला आहे. हे शहर अनेक महान क्रांतिकारकांची जन्मभूमी आणि कर्मभूमी राहिले आहे. .एकीकडे तात्या टोपे, नाना राव पेशवा आणि झाशी की राणी लक्ष्मीबाई यांनी आपल्या तलवारीच्या जोरावर, तर दुसरीकडे गणेश शंकर विद्यार्थी यांनी आपल्या धारदार लेखणीने आणि हसरत मोहानी यांनी 'इन्कलाब जिंदाबाद' हा अजरामर नारा देऊन इंग्रजी सत्तेला सळो की पळो करून सोडले होते. या सर्व वीर सुपुत्रांच्या आठवणी आज कानपूर जवळील बिठूर (Bithoor) येथील 'नाना राव पेशवा स्मारक पार्कात' पाऊल ठेवताच ताज्या होतात.या स्मारक परिसरामध्ये वर्ष २००५ मध्ये 'कानपूर संग्रहालय' स्थापित करण्यात आले असून, स्वातंत्र्यलढ्यातील संघर्षाची गाथा सांगणाऱ्या या संग्रहालयाचा आता सातत्याने विकास केला जात आहे..१८५७ च्या क्रांतीचे अस्त्र-शस्त्र आणि तात्या टोपेंचा खंजीरया संग्रहालयाचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे येथे जतन करून ठेवलेले १८५७ च्या स्वातंत्र्यलढ्यातील सैनिकांचे अस्त्र-शस्त्र आणि ऐतिहासिक साहित्य होय:तात्या टोपेंचा खंजीर: संग्रहालयात क्रांतिकारक तात्या टोपे यांचा मूळ खंजीर सुरक्षित ठेवण्यात आला आहे, ज्याच्या सहाय्याने त्यांनी अनेक ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना यमसदनास पाठवले होते.क्रांतीचा इतिहास: संग्रहालयाच्या भिंती या १८५७ च्या क्रांतीच्या चित्रांनी, वीर योद्ध्यांच्या दुर्मिळ फोटोंनी आणि त्यांच्या शौर्यकथांनी सजलेल्या आहेत..Cabinet Reshuffle: दिल्लीत मोठ्या हालचालींची चर्चा! राजनाथ सिंहांनी पद सोडल्यास पुढे काय? अमित शाह यांच्याबाबतही मोठे संकेत?.मुघलांचे शाही फर्मान आणि 'प्रताप' वर्तमानपत्राच्या प्रतीया संग्रहालयात केवळ शस्त्रेच नाही, तर त्या काळातील अनेक दुर्मिळ लिखित दस्तऐवज देखील पाहायला मिळतात:शाही परवाना: तात्या टोपे यांच्या कुटुंबाची ब्रिटिशांच्या कैदेतून झालेली सुटका आणि त्या संदर्भातील २८ फेब्रुवारी १८५८ रोजी जारी करण्यात आलेला ऐतिहासिक 'शाही परवाना' (मुघल कालीन फर्मान) येथे मूळ स्वरूपात पाहायला मिळतो.ऐतिहासिक वृत्तपत्रे: स्वातंत्र्यलढ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या कानपूरहून प्रकाशित होणाऱ्या प्रसिद्ध 'प्रताप' वर्तमानपत्राचे अनेक दुर्मिळ अंक आणि कानपूरमधून सुरू झालेल्या पहिल्या टपाल सेवेचा इतिहास येथे जतन करण्यात आला आहे..राणी लक्ष्मीबाईंच्या बालपणाची भूमीबिठूरची ही पवित्र वीरभूमी झाशीची राणी लक्ष्मीबाई यांच्या बालपणाची साक्ष देते. राणी लक्ष्मीबाई (मनुबाई) यांचे बालपण याच भूमीत नाना साहेब आणि तात्या टोपे यांच्यासोबत गेले. त्यांनी येथेच तात्या टोपेंकडून तलवारबाजीचे धडे घेतले आणि घोडेस्वारीचे उत्तम कौशल्य आत्मसात केले होते.हा ऐतिहासिक खजिना आणि वीरांचे अस्त्र-शस्त्र पाहण्यासाठी देशभरातून मोठ्या संख्येने पर्यटक आणि इतिहासप्रेमी बिठूरला भेट देत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.