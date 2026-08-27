देश

Nandini Krushak Samruddhi Yojana: गाई खरेदी अन् डेअरी व्यवसायासाठी ३१ लाखांपर्यंत सबसिडी; काय आहे 'नंदिनी कृषक समृद्धी योजना'?

Uttar Pradesh government’s Nandini Krushak Samruddhi Yojana 'नंदिनी कृषक समृद्धी योजने'साठी ऑनलाईन अन् ऑफलाईन अर्ज सुरू; जाणून घ्या संपूर्ण पद्धत!
Uttar Pradesh government’s Nandini Krushak Samruddhi Yojana

Uttar Pradesh government’s Nandini Krushak Samruddhi Yojana

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पशुपालन आणि दुग्ध व्यवसायाला चालना देण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारकडून ‘नंदिनी कृषक समृद्धी योजना’ राबवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत उच्च दुग्धउत्पादन देणाऱ्या देशी गाईंची डेअरी सुरू करण्यासाठी पशुपालक आणि शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक पाठबळ दिले जाते. २५ गाईंचे डेअरी युनिट उभारण्यासाठी कमाल ३१ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
Cow
CM Yogi Adityanath
Dairy business
Yogi government
uttar pradesh government
Yogi Adityanath
dairy farmer income
Marathi News Esakal
www.esakal.com