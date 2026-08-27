Nandini Krushak Samruddhi Yojana: गाई खरेदी अन् डेअरी व्यवसायासाठी ३१ लाखांपर्यंत सबसिडी; काय आहे 'नंदिनी कृषक समृद्धी योजना'?

पशुपालन आणि दुग्ध व्यवसायाला चालना देण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारकडून ‘नंदिनी कृषक समृद्धी योजना’ राबवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत उच्च दुग्धउत्पादन देणाऱ्या देशी गाईंची डेअरी सुरू करण्यासाठी पशुपालक आणि शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक पाठबळ दिले जाते. २५ गाईंचे डेअरी युनिट उभारण्यासाठी कमाल ३१ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते..६२ लाखांच्या प्रकल्पात सरकार देणार ३१ लाख२५ देशी गाईंच्या डेअरी युनिटसाठी प्रकल्पाची अंदाजित किंमत ६२ लाख रुपये आहे. त्यापैकी ५० टक्के म्हणजेच कमाल ३१ लाख रुपये सरकारकडून अनुदान दिले जाते.उर्वरित निधीमध्ये ३५ टक्के बँक कर्ज आणि १५ टक्के लाभार्थ्याचा स्वतःचा हिस्सा असतो. त्यामुळे मोठी गुंतवणूक करण्याची क्षमता नसलेल्या पशुपालकांनाही आधुनिक डेअरी व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळते..साहीवाल, गीर, थारपारकर अन् गंगातीरी गाईंचा समावेशयोजनेचा उद्देश देशी गाईंच्या उच्च उत्पादनक्षम प्रजातींचे संवर्धन करणे आणि दुग्ध व्यवसायाला प्रोत्साहन देणे हा आहे. त्यामुळे योजनेत साहीवाल, गीर, थारपारकर आणि गंगातीरी या देशी प्रजातींच्या गाईंचा समावेश करण्यात आला आहे.पहिल्या टप्प्यात उत्तर प्रदेशातील १० मंडळांच्या मुख्यालयाच्या जिल्ह्यांमध्ये ही योजना लागू करण्यात आली आहे..ऑनलाइन अन् ऑफलाइन अर्जाची सुविधायोजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी नंद बाबा दुग्ध मिशनच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन नोंदणी करावी लागते. नोंदणीनंतर ‘नंदिनी कृषक समृद्धी योजना’ निवडून आवश्यक माहिती भरावी आणि कागदपत्रे अपलोड करून अर्ज सादर करावा.ऑफलाइन अर्जासाठी संबंधित मुख्य पशुवैद्यकीय अधिकारी (CVO) कार्यालय किंवा पशुवैद्यकीय दवाखान्यातून अर्ज मिळवता येतो. भरलेला अर्ज आवश्यक कागदपत्रांसह CVO किंवा मुख्य विकास अधिकारी (CDO) कार्यालयात जमा करता येतो.देशी गाईंचे संवर्धन, दुग्धउत्पादन वाढ आणि पशुपालकांसाठी स्वयंरोजगाराची संधी, या तिन्ही उद्देशांना जोडणारी ही योजना ठरू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.