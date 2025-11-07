PM Narendra Modi: विरोधकांना घुसखोरांबद्दल सहानुभूती; पंतप्रधान मोदी, बिहारच्या विकासासाठी नितीश सरकारने कष्ट घेतले

भागलपूर/अरारिय : विरोधकांच्या मनात घुसखोरांबद्दल सहानुभूती आहे, मात्र प्रभू श्रीराम आणि छटी मय्या यांच्याबद्दल त्यांच्या मनात प्रेम नाही.कारण त्यांना मतपेढीचे राजकारण करायचे आहे, असा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी बिहारमधील सभांमध्ये केला. भागलपूर आणि अरारिया जिल्ह्यात भाजपच्या उमेदवारांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या प्रचारसभांतील उपस्थितांना पंतप्रधान मोदी यांनी संबोधित केले..‘‘राष्ट्रीय जनता दलाची (आरजेडी) सत्ता असताना बिहारमध्ये १५ वर्षे जंगलराज होते. या परिस्थितीतून राज्याला बाहेर काढण्यासाठी एनडीए सरकारला भरपूर कष्ट घ्यावे लागले. आज बिहारमध्ये अनेक द्रुतगती महामार्ग झाले आहेत, अनेक नद्यांवर पूल उभारले आहेत, चार केंद्रीय विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षणासाठीची केंद्रे आहेत. केवळ ‘एनडीए’ सरकारच बिहारला निर्वेधपणे विकासाच्या मार्गावर घेऊन जाऊ शकते,’’ असा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी बोलताना केला..मागच्या दाराने प्रवेशबिहारमध्ये जेव्हा जेव्हा आरजेडी आणि काँग्रेस सत्तेत येतात तेव्हा ते घुसखोरांना मागच्या दाराने प्रवेश देतात. हे सर्व ते मतपेढीच्या राजकारणासाठी करतात, पण याचे परिणाम देशवासीयांना भोगावे लागतात, ज्या गोष्टींवर केवळ देशातील नागरिकांचा हक्क आहे, त्यांवरही घुसखोर दावा करतात, असा आरोप पंतप्रधान मोदी यांनी केला. आरजेडी- काँग्रेस घुसखोरांना संरक्षण देतात, त्यांच्यासाठी यात्रा काढतात व नागरिकांची दिशाभूल करतात, असे म्हणत पंतप्रधान मोदी यांनी राहुल यांच्या व्होटर अधिकार यात्रेवर टीका केली..राहुल गांधींवर टीका करताना मोदी म्हणाले की, काँग्रेसचे नामदार छटी मय्याच्या उत्सवाला नौटंकी म्हणतात, त्यांनी कधी अयोध्येत जाऊन दर्शन घेतलेले नाही. त्यांना प्रभू श्रीराम आवडत नाहीत हेही एकवेळ समजू शकतो. मात्र, अयोध्येतील निषाद राज, माता शबरी, महर्षी वाल्मीकी यांच्याही मंदिरांना त्यांनी कधी भेट दिलेली नाही, यावरून त्यांच्या मनात दलित आणि मागासवर्गीयांबाबत किती द्वेष आहे, हे समजून येते, असा दावा मोदी यांनी केला..Bihar Elections : जामिनावर असलेल्यांवर जनतेचा विश्वास नाही; यादव कुटुंबावर पंतप्रधान मोदींचा घणाघात.पंतप्रधान म्हणाले,बिहारच्या विकासात घुसखोरांचे मोठे आव्हानकाँग्रेसच्या शब्दकोशात स्वदेशी आणि आत्मनिर्भर हे शब्द नाहीतजंगलराज वाल्यांना(आरजेडी-काँग्रेस आघाडी) वाटते की ते तुमचे मालक आहेत, पण मला वाटते की, जनताच माझी मालक-मायबाप आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.