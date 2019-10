नूह (हरियाना) - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अंबानी आणि अदानींसारख्या मोठ्या उद्योगपतींचे लाउडस्पीकर आहेत. आपल्या श्रीमंत मित्रांना पैसे देण्यासाठी मोदी हे गरिबांच्या खिशात हात घालत आहेत, असे टीकास्त्र कॉंग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी आज डागले. हरियानातील पहिल्या प्रचार सभेत गांधी बोलत होते. या वेळी गांधी यांनी मोदींसह राज्याचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्यावर जोरदार टीका केली. हे दोन्ही नेते गरिबांबाबत शब्दही काढत नाहीत, असा आरोप गांधी यांनी केला. गांधी म्हणाले की, मोदी हे अंबानी आणि अदानींचे लाउडस्पीकर असून, दिवसभर ते त्यांच्याबद्दलच बोलत असतात. मोदी आणि खट्टर हे गरिबांच्या खिशातील पैसा काढून तो आपल्या पंधरा श्रीमंत मित्रांना देत आहेत. मोदी, खट्टर हे सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांची आपल्या पंधरा श्रीमंत मित्रांना विक्री करीत आहेत. ब्रिटिशांप्रमाणे भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देशातील नागरिकांमध्ये जात, धर्म आणि प्रांतावरून फूट पाडत आहेत. कॉंग्रेसने सदैव देशातील नागरिकांना एकजूट करण्याचे राजकारण केले, असा दावाही गांधी यांनी केला.

