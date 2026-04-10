Narmada Cruise: नर्मदेच्या कुशीतून 'स्टॅच्यू ऑफ युनिटी'ची सफर! MP ते गुजरात अशी सुरू होणार आलिशान क्रूझ सेवा; मिळणार जलक्रीडांचा आनंद!

मध्यप्रदेश पर्यटन विभागाने पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी एक मोठा आणि रोमांचक निर्णय घेतला आहे. आता नर्मदा नदीच्या संथ पाण्यातून गुजरातच्या 'स्टॅच्यू ऑफ युनिटी'पर्यंत क्रूझने प्रवास करणे शक्य होणार आहे. मध्यप्रदेशातील बडवानी ते गुजरातमधील केवडिया असा १३५ किलोमीटरचा हा प्रवास पर्यटनाला नवी दिशा देणारा ठरेल..मिळालेल्या माहितीनुसार, मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग (MPT) 'नर्मदा क्रूझ' नावाच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावर वेगाने काम करत आहे. ही क्रूझ सेवा पुढील वर्षी जूनमध्ये सुरू होण्याची शक्यता आहे..कसा असेल हा प्रवास?मार्ग: ही क्रूझ मध्यप्रदेशातील बडवानी येथून सुटेल आणि गुजरातच्या केवडिया येथील स्टॅच्यू ऑफ युनिटीजवळ तिचा प्रवास संपेल.अंतर आणि वेळ: सुमारे १३५ किलोमीटरचा हा प्रवास पूर्ण करण्यासाठी २ ते ३ दिवस लागतील. या काळात पर्यटकांना निसर्गाच्या सानिध्यात राहण्याचा अनुभव मिळेल.बदलेला मार्ग: सुरुवातीला ही सेवा ओंकारेश्वर ते महेश्वर दरम्यान सुरू करण्याचा विचार होता. मात्र, तिथल्या मार्गावर अनेक छोटी बेटे अडथळा ठरू शकत होती, त्यामुळे आता बडवानी ते केवडिया हा सुलभ मार्ग निवडण्यात आला आहे..जलक्रीडा आणि बेटांची सफरया प्रवासादरम्यान पर्यटकांना केवळ बोटीत बसून राहायचे नाहीये, तर मनोरंजनासाठी अनेक सोयी केल्या जाणार आहेत. प्रवासाच्या मार्गात असलेल्या बेटांवर पर्यटकांना उतरता येईल. तेथे विविध वॉटर स्पोर्ट्स (जलक्रीडा) मध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळेल.नर्मदेच्या पात्रातून जाताना दोन्ही बाजूला दिसणारे डोंगर आणि हिरवळ पर्यटकांचे मन मोहून टाकेल..मध्यप्रदेशातील इतर जलपर्यटन स्थळेमध्यप्रदेश सरकार केवळ नर्मदेवरच नाही, तर इतर ठिकाणीही जलपर्यटनाला चालना देत आहे. गांधी सागर धरणाजवळील 'मालश्री बेटा'ला वॉटर स्पोर्ट्स हब बनवण्याचे काम सुरू आहे.हनुवंतिया टापू, ओर्चा, पचमढी, चोरल डॅम आणि शाक्य सागर तलाव येथे आधीच पॅरासेलिंग, रिव्हर राफ्टिंग, बनाना बोट राईडिंग आणि जेट स्कीइंग यांसारख्या खेळांचा आनंद पर्यटक घेत आहेत..ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला फायदाया क्रूझ सेवेमुळे मध्यप्रदेश आणि गुजरात या दोन्ही राज्यांमधील पर्यटन उद्योगाला मोठी चालना मिळेल. विशेषतः बडवानी आणि आसपासच्या ग्रामीण भागातील लोकांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. स्टॅच्यू ऑफ युनिटी पाहण्यासाठी येणारे लाखो पर्यटक आता या क्रूझ सफारीचाही आनंद घेऊ शकतील.नर्मदेच्या पात्रातील ही क्रूझ सफर म्हणजे निसर्ग, श्रद्धा आणि आधुनिक पर्यटनाचा एक अनोखा संगम असणार आहे.