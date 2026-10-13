Madhya Pradesh: नरसिंहपूरला ४२ कोटींचे सांदीपनि स्कूल; ३५ लाख पेन्शनधारकांच्या खात्यात २१३ कोटी रुपये वर्ग

मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी ११ ऑक्टोबर रोजी नरसिंहपूर जिल्ह्यात ४२ कोटी ५२ लाख रुपये खर्चून उभारण्यात आलेल्या शासकीय सांदीपनि उत्कृष्ट विद्यालयाच्या नवीन इमारतीचे लोकार्पण केले. यावेळी त्यांनी शालेय बस सेवेला हिरवा झेंडा दाखवला. या कार्यक्रमात राज्यातील ३५ लाख ५६ हजारांहून अधिक सामाजिक सुरक्षा पेन्शनधारकांच्या खात्यांत थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (DBT) २१३ कोटी ४१ लाख रुपये जमा करण्यात आले..याशिवाय स्वामित्व योजनेच्या लाभार्थ्यांना मालमत्तेच्या मालकी हक्काची प्रमाणपत्रे देण्यात आली. नरसिंहपूर जिल्ह्यात ९५ कोटी रुपये खर्चाच्या २१ विकासकामांचे भूमिपूजन आणि लोकार्पण करण्यात आले. गोटेगाव-नरसिंहपूर-पिपरिया मार्गाच्या रुंदीकरणासाठी ५४० कोटी रुपयांच्या निधीचीही घोषणा करण्यात आली..४२.५२ कोटींची आधुनिक शाळानरसिंहपूर येथे उभारण्यात आलेल्या सांदीपनि उत्कृष्ट विद्यालयाच्या नवीन इमारतीमुळे विद्यार्थ्यांना आधुनिक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी शालेय बस सेवेचा प्रारंभही करण्यात आला.मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी शासकीय शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यावर भर दिला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गळती कमी करण्यासाठी सरकार विविध उपाययोजना करत आहे..३५.५६ लाख पेन्शनधारकांना २१३ कोटींचा लाभराज्यातील सामाजिक सुरक्षा पेन्शन योजनेच्या ३५ लाख ५६ हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांत २१३ कोटी ४१ लाख रुपये थेट जमा करण्यात आले. यावेळी ज्येष्ठ नागरिकांचा सन्मान करण्यात आला. स्वामित्व योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना त्यांच्या मालमत्तेच्या मालकी हक्काची प्रमाणपत्रेही वितरित करण्यात आली.महामार्गासाठी ५४० कोटींची घोषणागोटेगाव-नरसिंहपूर-पिपरिया मार्गाच्या रुंदीकरणासाठी आणि दर्जोन्नतीसाठी ५४० कोटी रुपये खर्च करण्याची घोषणा करण्यात आली. याशिवाय नर्मदा नदीवरील वरमान घाट परिसरात रिव्हर फ्रंट विकसित करणे, शहरात गीता भवन उभारणे आणि खेरी नाका ते रेल्वे स्थानकापर्यंत नवीन मार्ग तयार करण्यासह विविध विकासकामांचे नियोजन जाहीर करण्यात आले.जल जीवन मिशनअंतर्गत ५० गावांतील २३ कोटी १७ लाख रुपये खर्चाच्या नळ पाणीपुरवठा योजनांसह अन्य पायाभूत सुविधांशी संबंधित कामांचाही कार्यक्रमात समावेश होता..२०२७ ‘युवा वर्ष’; एक लाख सरकारी पदांच्या भरतीची घोषणामध्य प्रदेश सरकारने २०२७ हे वर्ष ‘युवा वर्ष’ म्हणून साजरे करण्याची घोषणा केली आहे. राज्यात एक लाख नवीन शासकीय पदांची भरती करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी सांगितले. मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोगाच्या (MPPSC) परीक्षा वर्षातून दोनदा घेण्याचाही उल्लेख त्यांनी केला.आरोग्य सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी पुढील वर्षात १२ नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली. दूध उत्पादन वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवून पशुपालकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विकासखंड स्तरावर स्पर्धा आयोजित करण्याची योजनाही जाहीर करण्यात आली. या स्पर्धांमध्ये प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांकासाठी अनुक्रमे एक लाख, ५० हजार आणि २५ हजार रुपयांची बक्षिसे देण्यात येणार आहेत..पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाचा उल्लेख; काँग्रेसवर टीकाकार्यक्रमात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाचा उल्लेख करत विविध क्षेत्रांतील कामगिरीचे कौतुक केले. निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरून काँग्रेसकडून उपस्थित करण्यात येणाऱ्या प्रश्नांवरही त्यांनी टीका केली. निवडणुकीतील विजयाच्या वेळी संस्थांवर विश्वास दाखवणे आणि पराभवानंतर त्यांच्यावर प्रश्न उपस्थित करणे ही काँग्रेसची दुटप्पी भूमिका असल्याचा आरोप त्यांनी केला.या कार्यक्रमातून शिक्षण, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित विविध योजनांवर सरकारने भर दिल्याचे मुख्यमंत्री यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.