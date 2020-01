जेएनयूतील ८२ विद्यार्थ्यांच्या राष्ट्रीयतेची माहितीच नाही

कोटा - जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (जेएनयू) शिक्षण घेणाऱ्या ३०१ विदेशी विद्यार्थ्यांपैकी ८२ विद्यार्थ्यांच्या राष्ट्रीयतेविषयी विद्यापीठ प्रशासनाला माहिती नसल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाले. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप कोटा येथील सुजित स्वामी यांनी आरटीआयद्वारे जेएनयू प्रशासनाला याची माहिती विचारली होती. १ सप्टेंबर २०१९ पर्यंत विद्यापीठातील एकूण ८ हजार ८०५ विद्यार्थ्यांपैकी ४८ टक्के विद्यार्थी एमफिल किंवा पीएचडी पदवी घेत आहेत. त्यात ३०१ विदेशी विद्यार्थी आहेत. यापैकी ८२ विद्यार्थ्यांच्या राष्टीयतेविषयी माहिती नसल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. विद्यापीठात कोरिया, नेपाळ, चीन, अफगाणिस्तान, जपान, जर्मनी, अमेरिका, सीरिया आणि बांगलादेशातील विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.

