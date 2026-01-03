शहरातील कोलाहल सोडून निसर्गाच्या कुशीत नवीन वर्षाचे स्वागत! जिम कॉर्बेटमध्ये पर्यटकांची विक्रमी गर्दी, सफारी स्लॉट्स फुल्ल

नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी देशभरातील पर्यटकांनी उत्तराखंडमधील प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट व्याघ्र प्रकल्पाला पसंती दिली आहे. ३१ डिसेंबर पासूनच कॉर्बेटमधील ढिकाला, बिजरानी, झिरना, दुर्गादेवी आणि ढेला हे सर्व प्रमुख झोन पर्यटकांनी पूर्णपणे गजबजले आहेत. शहरांमधील गोंगाट, गर्दी आणि प्रदूषण टाळून शांत वातावरणात आणि निसर्गाच्या सानिध्यात नवीन वर्ष साजरे करण्याच्या इच्छेने पर्यटकांनी कॉर्बेटमध्ये मोठी गर्दी केली आहे..सध्या कॉर्बेटमधील परिस्थिती अशी आहे की, जंगल सफारीचे बहुतांश स्लॉट्स आगाऊ आरक्षित (Advance Booking) झाले आहेत. सफारी गेट्सवर पर्यटकांच्या लांबच लांब रांगा पाहायला मिळत असून, अनेक पर्यटकांना वेळेवर तिकीट न मिळाल्याने निराशेने परतावे लागत आहे. निसर्गप्रेमी पर्यटकांच्या मते, वाघ पाहण्याच्या उत्कंठेसोबतच हत्ती, हरिण आणि विविध वन्यजीवांना त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात पाहणे हा एक रोमांचक अनुभव असतो..प्रशासनाकडून कडक नियमावली पर्यटकांची वाढती संख्या लक्षात घेता, कॉर्बेट प्रशासनाने सुरक्षेचे आणि वन्यजीव संरक्षणाचे कडक नियम लागू केले आहेत -शांतता राखणे - पर्यटकांना जंगलात गोंगाट करण्यास सक्त मनाई आहे.वेग मर्यादा - जिप्सी चालकांना ठराविक वेग मर्यादेतच वाहने चालवण्याचे आदेश दिले आहेत.प्लास्टिक बंदी - जंगलात प्लास्टिकचा वापर करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.नियम पालन - पर्यटकांनी केवळ निश्चित केलेल्या मार्गांवरूनच प्रवास करावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. .कॉर्बेट व्याघ्र प्रकल्पाचे संचालक डॉ. साकेत बडोला यांनी पर्यटकांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देतानाच, जंगलचे नियम पाळण्याचे आवाहन केले आहे. ते म्हणाले की, "कॉर्बेट ही केवळ पर्यटनाची जागा नसून जैवविविधतेचे केंद्र आहे, त्यामुळे इथल्या शांततेचा आणि वन्यजीवांच्या सुरक्षिततेचा आदर करणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे.".कॉर्बेटमधील सर्व हॉटेल्स आणि रिसॉर्ट्स सध्या 'हाउसफुल' असून, यामुळे स्थानिक पर्यटन व्यवसायाला मोठी चालना मिळाली आहे. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत नैनीताल आणि कॉर्बेट परिसरातील ७०% हून अधिक हॉटेल्स आधीच बुक झाली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.