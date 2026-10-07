Navratra 2026: नवरात्री दरम्यान दुर्गा पूजेसाठी कडक नियमावली; मंडप आणि विसर्जन मिरवणुकीत डीजेवर पूर्ण बंदी!

आगामी दुर्गा पूजा उत्सव शांततेत आणि सुरक्षित वातावरणात पार पडावा, यासाठी धनबाद जिल्हा प्रशासनाने कडक नियमावली जाहीर केली आहे. जिल्हा दंडाधिकारी तथा उपायुक्त आदित्य रंजन आणि वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक (SSP) प्रभात कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा आणि कायदा-सुव्यवस्थेबाबत विविध निर्णय घेण्यात आले.यामध्ये दुर्गा पूजा मंडप तसेच विसर्जन मिरवणुकीत डीजेच्या वापरावर पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच सोशल मीडियावरील अफवा आणि आक्षेपार्ह पोस्टवर लक्ष ठेवण्यासाठी सायबर मॉनिटरिंग सेल सक्रिय करण्यात येणार आहे. पूजा मंडप उभारण्यासाठी अग्निशामक, बांधकाम आणि विद्युत विभागाचे NOC घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे..पंडालसाठी NOC बंधनकारकप्रत्येक पूजा समितीला सुरक्षा नियमांचे पालन करण्याबाबत लेखी हमीपत्र द्यावे लागणार आहे. अग्निशामक विभाग, भवन प्रभाग आणि विद्युत विभागाकडून आवश्यक NOC घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.पंडालच्या बांधकामासाठी किंवा सजावटीसाठी नायलॉन, सिंथेटिक तसेच सहज पेट घेणाऱ्या साहित्याचा वापर करता येणार नाही. प्रत्येक मंडपात अग्निशामक यंत्रे, वाळूच्या बादल्या, प्रथमोपचार पेटी तसेच वीजपुरवठा खंडित झाल्यास इन्व्हर्टर किंवा जनरेटरची पर्यायी व्यवस्था ठेवावी लागणार आहे..डीजेवर पूर्ण बंदीदुर्गा पूजा मंडपात तसेच विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान डीजे वाजवण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. आवश्यकतेनुसार साध्या ध्वनिक्षेपकाचा वापर करता येईल; मात्र तो निर्धारित वेळेत आणि ध्वनिपातळीच्या नियमांनुसारच करावा लागणार आहे.मंडप परिसरात महिला आणि पुरुष भाविकांसाठी स्वतंत्र प्रवेश व निर्गमन मार्ग तसेच स्वतंत्र दर्शन रांगा ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. गर्दीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी बॅरिकेडिंग, पुरेसे वायुवीजन आणि हरवलेल्या व्यक्तींसाठी स्वतंत्र कक्षाची व्यवस्था करावी लागणार आहे.प्रत्येक पूजा समितीने ओळखपत्र असलेले स्वयंसेवक तैनात करावेत. या स्वयंसेवकांची यादी आणि त्यांचे संपर्क क्रमांक संबंधित पोलीस ठाण्यात जमा करणे आवश्यक असेल..सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून निगराणीप्रमुख पूजा मंडपांमध्ये इंटरनेटशी जोडलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना तातडीने मदत मिळावी यासाठी ‘डायल ११२’ आणि नियंत्रण कक्षाचे दूरध्वनी क्रमांक मंडप परिसरात ठळकपणे लावावे लागणार आहेत.उत्कृष्ट पूजा समित्यांना रोख बक्षिसेसुरक्षा, स्वच्छता आणि प्रशासकीय नियमांचे काटेकोर पालन करणाऱ्या पूजा समित्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रशासनाने रोख बक्षिसांची घोषणा केली आहे.प्रथम क्रमांक : ५१ हजार रुपयेद्वितीय क्रमांक : ४१ हजार रुपयेतृतीय क्रमांक : ३१ हजार रुपयेचौथा ते दहावा क्रमांक : प्रत्येकी ११ हजार रुपये.विसर्जन घाटांवर विशेष सुरक्षाविसर्जनाच्या ठिकाणी बॅरिकेडिंग, प्रशिक्षित गोताखोर, बोटी, वॉच टॉवर, सर्च लाईट आणि ध्वनिक्षेपक यंत्रणेसह आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात येणार आहे. विसर्जनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांच्या चालकांकडे वैध परवाना असणे आवश्यक असेल. वाहतुकीत अडथळा ठरणारी वाहने हटविण्यासाठी क्रेनचीही व्यवस्था करण्यात येणार आहे.विसर्जन मिरवणुकीत लहान मुलांना आणू नये, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.रस्ते, आरोग्य आणि अन्न सुरक्षेवरही लक्षगोविंदपूर मुख्य बाजारासह प्रमुख चौकांमधील रस्ते आणि पदपथांवरील अनधिकृत फेरीवाले व स्टॉल्स हटवून वाहतुकीसाठी मार्ग मोकळा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. धोकादायक स्थितीतील विद्युत तारा आणि रस्त्यांवरील खड्डेही तातडीने दुरुस्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.पूजा काळात खाद्यपदार्थांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी अन्न सुरक्षा पथकांकडून चाट, मिठाई, पनीर आणि खाद्यतेलाची तपासणी करण्यात येणार आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि सामुदायिक आरोग्य केंद्रांना २४ तास सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत..महिलांच्या सुरक्षेसाठी साध्या वेशातील पोलीसगर्दीच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षेसाठी साध्या वेशातील महिला आणि पुरुष पोलीस तैनात करण्यात येणार आहेत. दरम्यान, सोशल मीडियावर धार्मिक तेढ निर्माण करणारे संदेश, अफवा, बनावट बातम्या किंवा आक्षेपार्ह पोस्ट प्रसारित करणाऱ्यांवर सायबर मॉनिटरिंग सेलच्या माध्यमातून लक्ष ठेवले जाणार आहे. अशा प्रकारच्या पोस्ट करणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाई करण्याचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.