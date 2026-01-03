देश

Social Media : सोशल मीडियाच्या अति वापराने युवक फिटनेसकडे दुर्लक्ष; एनसीसी देते शिस्त आणि देशभक्तीचे बळ

Social Media Overuse and Youth Fitness : आपत्ती व्यवस्थापन, नागरी-सैन्य समन्वय आणि राष्ट्रीय सेवा यामध्ये एनसीसी कॅडेट्स नेहमीच तत्पर राहतात, असे अनुभवातून स्पष्ट झाले आहे.
Social Media Overuse and Youth Fitness

Social Media Overuse and Youth Fitness

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बेळगाव : राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या (एनसीसी) कर्नाटक व गोवा संचनालयांतर्गत येणाऱ्या बेळगाव एनसीसी मुख्यालयाचे कमांडिंग अधिकारी कर्नल मोहन नाईक नुकतेच निवृत्त झाले. विशेष बाब म्हणजे ते बेळगावचे सुपुत्र असून, दीर्घ लष्करी सेवेनंतर त्यांनी एनसीसीच्या माध्यमातून हजारो युवक-युवतींना शिस्त, राष्ट्रभक्ती आणि नेतृत्वाचे धडे दिले.

Loading content, please wait...
Social Media
Youth
users
mental stress
mental health
NCC
mental hygiene
NCC training
youngsters
NCC students
Belagavi
Fitness mindset
Mental Stress and Health

Related Stories

No stories found.