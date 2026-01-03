Social Media : सोशल मीडियाच्या अति वापराने युवक फिटनेसकडे दुर्लक्ष; एनसीसी देते शिस्त आणि देशभक्तीचे बळ

बेळगाव : राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या (एनसीसी) कर्नाटक व गोवा संचनालयांतर्गत येणाऱ्या बेळगाव एनसीसी मुख्यालयाचे कमांडिंग अधिकारी कर्नल मोहन नाईक नुकतेच निवृत्त झाले. विशेष बाब म्हणजे ते बेळगावचे सुपुत्र असून, दीर्घ लष्करी सेवेनंतर त्यांनी एनसीसीच्या माध्यमातून हजारो युवक-युवतींना शिस्त, राष्ट्रभक्ती आणि नेतृत्वाचे धडे दिले. .एनसीसीतील बदल, आजच्या युवकांसमोरील आव्हाने, सामाजिक जबाबदारी आणि भविष्यातील दिशा याविषयी त्यांनी दैनिक ‘सकाळ’ शी संवाद साधला. सोशल मीडियाच्या अतिवापरामुळे शारीरिक क्षमतेकडे दुर्लक्ष होत आहे. फिटनेस हीच खरी शिस्त आहे. हे विद्यार्थ्यांनी लक्षात घ्यावे. एनसीसी म्हणजे केवळ प्रशिक्षण नव्हे, तर देशघडणीची शाळा आहे, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले..Gautam Adani : ‘एआय’कडे सामर्थ्य म्हणून बघा; बारामतीत ‘शरदचंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन एआय’चे उद्घाटन.प्रश्न : बेळगाव एनसीसी मुख्यालयाचे कमांडिंग अधिकारी म्हणून गोवा, बेळगाव, धारवाड व कारवार या भिन्न भौगोलिक आणि सांस्कृतिक भागांतील बटालियनचे नेतृत्व करताना सर्वात मोठी आव्हाने कोणती होती?कर्नल नाईक : कर्नाटक-गोवा एनसीसी संचनालयांतर्गत बेळगाव मुख्यालयात एकूण १२ एनसीसी बटालियन असून सुमारे २२ हजार कॅडेटस्ना प्रशिक्षण दिले जाते. ही केंद्र-राज्य पुरस्कृत योजना आहे. माध्यमिक शाळा आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थी प्रथमच घराबाहेर पडून शिस्तबद्ध वातावरणात येतात. विशेषतः लहान वयातील विद्यार्थ्यांना मानसिकदृष्ट्या सांभाळणे हे मोठे आव्हान असते. प्रत्येक कॅडेट वेगळ्या पार्श्वभूमीतून येतो. त्यामुळे प्रशिक्षणासोबतच त्यांचा आत्मविश्वास वाढवणे, जबाबदारीची जाणीव निर्माण करणे ही आमची महत्त्वाची भूमिका असते..प्रश्न : एनसीसीमुळे आजच्या तरुणांमध्ये शिस्त, राष्ट्रभक्ती आणि नेतृत्वगुण कसे विकसित होतात, असे अनुभवातून कसे दिसून आले?कर्नल नाईक : गेल्या २० वर्षांत प्रशिक्षण पद्धतीत मोठे बदल झाले आहेत. कॅडेट्स पूर्वीपेक्षा अधिक स्मार्ट, तंत्रज्ञानस्नेही आहेत. पूर्वी मुलींसाठी स्वतंत्र युनिट्स होती; आज मात्र प्रत्येक बटालियनमध्ये युवतींना समान संधी आहे. राजपथावरील गणराज्य दिन संचलन असो वा राष्ट्रीय शिबिरे, युवती उत्कृष्ट कामगिरी करून दाखवत आहेत. गणवेशात युवक-युवती असा कोणताही भेद जाणवत नाही. मात्र, आजचा युवक सोशल मीडियाच्या अति वापरामुळे शारीरिक क्षमतेकडे दुर्लक्ष करत आहे. फिटनेस हीच खरी शिस्त आहे, हे युवकांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे..''कृत्रीम बुद्धीमत्तेकडे राष्ट्रीय सामर्थ्य म्हणून बघायला हवे'', उद्योगपती गौतम अदानी यांचं प्रतिपादन....प्रश्न : कार्यकाळात प्रशिक्षणात कोणते महत्त्वाचे बदल, उपक्रम राबवले?कर्नल नाईक : प्रशिक्षणाच्या दृष्टीने अनेक सुधारणा केल्या. केंद्र सरकारकडून अनुदान वेळेत मिळते; मात्र राज्याचा वाटा अनेकदा उशिरा मिळतो. पायाभूत सुविधा, निवास, मैदान, साधने ही राज्याच्या अनुदानावर अवलंबून असतात. राज्य सरकारने अनुदान वाढविल्यास एनसीसी प्रशिक्षण अधिक आधुनिक आणि प्रभावी करता येईल. सुविधा वाढल्या तर कॅडेटस्चा आत्मविश्वासही वाढतो..प्रश्न : निवृत्तीनंतरही देशसेवेशी जोडलेले राहण्यासाठी आपली पुढील भूमिका काय असेल?कर्नल नाईक : आज स्पर्धा प्रचंड वाढली आहे. निवृत्तीनंतर युवकांना अग्निवीर भरतीसाठी मार्गदर्शन करणार आहे. लष्करी अधिकारी मित्रांच्या सहकार्याने बेळगावमध्ये माहिती व प्रशिक्षण अकादमी सुरू करण्याचा मानस आहे. येथून अधिक लष्करी अधिकारी घडावेत, हे माझे स्वप्न आहे. लष्करी सेवेत कुटुंबाने दिलेली साथ पुढील प्रवासातही मिळेल, याची खात्री आहे..प्रश्न : आपल्या लष्करी सेवेचा थोडक्यात आढावा?कर्नल नाईक : १९९६ मध्ये कोर्प्स ऑफ सिग्नल्समध्ये कमिशन मिळाले. जम्मू-काश्मीरमधील राजौरी, कोलकाता, महू, उटी येथे सेवा बजावली. वेलिंग्टन येथील डिफेन्स सर्व्हिस स्टाफ कॉलेजमधून विशेष प्रशिक्षण घेतले. पटना येथे एनसीसी कमांडिंग अधिकारी म्हणून काम केल्यानंतर बेळगाव मुख्यालयाचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली. आपत्ती काळात कॅडेटस् नेहमी तत्पर.प्रश्न : सीमावर्ती व संवेदनशील भागात आपत्ती व्यवस्थापन आणि नागरी-सैन्य समन्वयात एनसीसीची भूमिका कशी पाहता?कर्नल नाईक : एनसीसीकडे देशाच्या संरक्षणाची चौथी फळी म्हणून पाहिले जाते. बदलत्या आव्हानांनुसार प्रशिक्षणातही बदल होत आहेत. गोवा व कारवार येथे ‘युवा आपदा मित्र’ उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. प्रशिक्षित कॅडेटस्ची यादी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन समितीकडे असते. पूर, भूस्खलन, आपत्तीच्या काळात हे कॅडेटस् नेहमी तत्पर असतात. बेळगावसह अनेक जिल्ह्यांत प्रशासनाने मागणी केल्यास एनसीसीने नेहमीच पुढाकार घेतला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.