Cooperative Finance: सहकार क्षेत्राला मोठा दिलासा; एनसीडीसीचे अधिकार वाढविणारे विधेयक राज्यसभेत मंजूर

‘नवी दिल्ली: सहकार क्षेत्राच्या विकासाला आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाच्या (एनसीडीसी) अधिकारांचा विस्तार करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून, याबाबतचे विधेयक बुधवारी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. अलीकडेच लोकसभेत या विधेयकावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले होते. .UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .प्रस्तावित कायद्यामुळे सहकारी संस्थांसोबत सहकार क्षेत्राच्या विकासाशी संबंधित पात्र संस्थांना ‘एनसीडीसी’कडून थेट कर्ज आणि अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी चर्चेला उत्तर देताना सांगितले. सहकार क्षेत्राचा विकास व त्याला आर्थिक मदत देण्याच्या उद्देशाने महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. .सध्या ‘एनसीडीसी’चे कार्य प्रामुख्याने कृषी उत्पादन, अन्नपदार्थ, औद्योगिक उत्पादन, पशुधन आणि संबंधित सेवांपुरते मर्यादित होते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत प्रक्रिया, विपणन, साठवणूक, निर्यात-आयात यासह पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आणि वित्तीय सेवांच्या क्षेत्रात सहकाराचा विस्तार झाला आहे..पात्र संस्थांना अनुदानप्रस्तावित सुधारणेमुळे सहकारी संस्था या ‘एनसीडीसी’च्या प्राथमिक लाभार्थी राहणार असल्या तरी सहकार क्षेत्राच्या विकासाशी संबंधित पात्र संस्थांनादेखील आवश्यक सुरक्षा घेऊन ‘एनसीडीसी’कडून थेट कर्ज आणि अनुदान देता येणार असल्याचे मोहोळ यांनी सांगितले. .Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.अन्नप्रक्रिया, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प व अन्य औद्योगिक क्षेत्रातील सहकारी संस्थांना या निर्णयाचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारच्या पूर्वपरवानगीने संबंधित सहकारी संस्था आणि संस्थांच्या भागभांडवलात भागीदारी करण्याची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.