प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांनी माझं पत्र नीट वाचलेलं दिसत नाही, शरद पवारांचा भाजपला टोला

नवी दिल्ली- पुण्यातील विमानतळासंदर्भात मी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेतली. कृषी कायद्यावरुन आमच्यात कोणतीच चर्चा झाली नाही. बुधवारी आम्ही काही पक्ष एकत्र येणार आहोत. आम्ही यासंबंधी राष्ट्रपतींचीही भेट घेणार आहोत. सर्वांशी बोलल्यानंतर नव्या कृषी कायद्याबद्दल जी भूमिका ठरेल त्यानंतर बोलू, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली. मोदी सरकार नव्या कृषी कायद्यावरुन विषय भरकटवत असल्याचा आरोप ही त्यांनी यावेळी केला.

शरद पवार पुढे म्हणाले की, पुणे विमानतळ हे देशातील सर्वात व्यस्त असणारे दुसरे विमानतल आहे. पुरंदर येथील विमानतळ अधिग्रहणसंदर्भात मी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेतली. कृषी कायद्यासंदर्भात त्यांच्याबरोबर काहीच बोलणे झाले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

Tomorrow 5-6 people from different political parties are going to sit, discuss and take a collective stand...We have a 5 pm appointment tomorrow with the President. We will present our collective stand before him: NCP chief Sharad Pawar#FarmLaws pic.twitter.com/eAUN91VK3M

— ANI (@ANI) December 8, 2020