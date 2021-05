‘राष्ट्रवादी’च्या केरळ प्रदेशाध्यक्षपदी चाको

तिरुअनंतपुरम- केरळमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रदेश अध्यक्षपदी पी. सी. चाको यांची नियुक्ती पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली. चाको हे काँग्रेसमधून ‘राष्ट्रवादी’त आले आहेत. याआधी ही जबाबदारी टी. पी. पितांबरन यांच्याकडे होती. राज्यात नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ‘राष्ट्रवादीला’ दोन जागा मिळाल्या आहेत. पक्षाचे नवनियुक्त आमदार ए. के. शशीधरन यांचा नव्याने स्थापन होणाऱ्या मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला असून त्यांच्याकडे वनखाते देण्यात येणार आहे. नव्या मंत्र्यांचा शपथविधी गुरुवारी (ता. २०) होणार आहे. (ncp leader P C Chacko has been appointed new Kerala unit chief)

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी ही नियुक्ती केली असून पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रफुल पटेल यांनी चाको यांना नियुक्ती पत्र दिले. तसेच मास्टर पितांबर हे पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस म्हणून कायम राहतील असंही पटेल यांनी जाहीर केलं आहे. केरळमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या विकास व्हावा यासाठी कठोर परिश्रम घ्याल, अशी अपेक्षा यावेळी प्रफुल्ल पटेल यांनी व्यक्त केली. तसेच पी. सी. चाको यांना नव्या नियुक्तीबद्दल अभिनंदन करुन शुभेच्छा दिल्या आहेत.