देश

NDA सरकारला झटका! 28 आमदारांचे सदस्यत्व होऊ शकते रद्द, पटना हायकोर्टाची नोटीस

Bihar election petitions: एनडीए सरकारसमोर नवं संकट; Patna High Court कडून २८ आमदारांना नोटीस, निवडणूक प्रतिज्ञापत्रांवर गंभीर आक्षेप
narendra modi amit shah

narendra modi amit shah

esakal

Sandip Kapde
Updated on

पटना उच्च न्यायालयाने २८ आमदारांना नोटीस बजावून त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची शक्यता निर्माण केली आहे. २०२५ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर दाखल झालेल्या ४० निवडणूक याचिकांवर प्राथमिक सुनावणी सुरू असताना ही कारवाई करण्यात आली. यामुळे नवनिर्वाचित आमदारांच्या वैधतेला गंभीर आव्हान निर्माण झाले आहे.

Loading content, please wait...
Narendra Modi
Bihar
CM Nitish Kumar

Related Stories

No stories found.