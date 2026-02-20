NDA सरकारला झटका! 28 आमदारांचे सदस्यत्व होऊ शकते रद्द, पटना हायकोर्टाची नोटीस

पटना उच्च न्यायालयाने २८ आमदारांना नोटीस बजावून त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची शक्यता निर्माण केली आहे. २०२५ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर दाखल झालेल्या ४० निवडणूक याचिकांवर प्राथमिक सुनावणी सुरू असताना ही कारवाई करण्यात आली. यामुळे नवनिर्वाचित आमदारांच्या वैधतेला गंभीर आव्हान निर्माण झाले आहे..विजयी उमेदवारांविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिकानिवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर विविध राजकीय पक्ष व अपक्ष उमेदवारांनी आपापल्या मतदारसंघातील विजयी उमेदवारांविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. न्यायमूर्ती शशी भूषण प्रसाद सिंह व न्यायमूर्ती अशोक कुमार पांडे यांना या सर्व याचिकांवर सुनावणी करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. सर्व याचिकांवर प्राथमिक सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने २८ आमदारांना त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती दिल्याबद्दल नोटीस पाठवल्या आहेत. उर्वरित १० आमदारांविरुद्ध सुनावणी अद्याप सुरू असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले..३८ आमदारांवर गंभीर आरोपयाचिकाकर्ते, जे स्वतः मागील निवडणुकीत उमेदवार होते, त्यांनी ३८ आमदारांवर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांचा मुख्य दावा असा आहे की, या आमदारांनी प्रतिज्ञापत्रात गुन्हेगारी इतिहास लपवला, मालमत्तेची चुकीची माहिती दिली तसेच मतदान व मतमोजणी प्रक्रियेत अनियमितता घडवून आणली. काही ठिकाणी मतदानात धांदल झाल्याचे व मतमोजणी चुकीची झाल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. यामुळे संबंधित निवडणुका रद्द कराव्यात, अशी मागणी याचिकांमध्ये करण्यात आली आहे..यांच्याविरोधात याचिका दाखलऋतुराज कुमार, अभिषेक रंजन, मनोज बिस्वास, कौशल किशोर, संदीप सौरभ, डॉ. सुनील कुमार, जितेंद्र कुमार, बाबूलाल शौर्य, सुभेदार दास, इंद्रजित प्रसाद गुप्ता, सतीश कुमार सिंह यादव, संगीता कुमारी, चेतन आनंद, कविता देवी, हरि नारायण सिंह, कुशन मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया, नितेश कुमार सिंह, अभिषेक आनंद, विनय कुमार चौधरी, अनिता, मोहम्मद तौफिस आलम, बशिष्ठ सिंह व अमरेंद्र कुमार यांचा समावेश आहे..याशिवाय विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार, मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, मंत्री रमा निषाद, राज कुमार राय, जीवेश कुमार, शुभानंद मुकेश, विनोद नारायण झा, वैद्यनाथ प्रसाद, रत्नेश कुमार व विजय कुमार उर्फ विजय सिंह यांच्याविरुद्धही याचिका दाखल झाल्या आहेत. दोन स्वतंत्र याचिका अजय कुमार व राजेश कुमार सिंह यांच्याविरोधात दाखल केल्या आहेत..PM Narendra Modi: दिल्लीत ‘एआय’चा महाकुंभ ‘भारत मंडपम’मध्ये राष्ट्रप्रमुख, उद्योजक अन् तंत्रज्ञांची मांदियाळी.याचिकांमध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, उमेदवारांना निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात पार्श्वभूमी, मालमत्ता व इतर सर्व माहिती अचूकपणे उघड करणे बंधनकारक आहे. जनता या माहितीवर विश्वास ठेवून उमेदवाराला मत देते. खोटी माहिती देणे हा गंभीर गुन्हा असून, तो सिद्ध झाल्यास आमदारांचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते. याचिकाकर्त्यांचे वकील एस.बी.के. मंगलम यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाचा हवाला दिला. त्यानुसार, नामांकन पत्रासोबत दाखल होणाऱ्या प्रतिज्ञापत्राच्या परिच्छेद ६-अ मध्ये उमेदवाराने सर्व प्रलंबित गुन्हेगारी खटले पक्षाला कळवल्याचे स्पष्ट नमूद करणे आवश्यक आहे. तसेच कोणताही परिच्छेद रिकामा ठेवता येत नाही..बिहार विधानसभेत मोठी खळबळराज्यातील बहुतेक उमेदवारांनी हा परिच्छेद भरला नसल्याचे समोर आले. काही जिल्ह्यांतील निवडणूक अधिकाऱ्यांनी असे अर्ज नाकारले, तर काहींनी दुर्लक्ष करून स्वीकारले. यामुळे अनेक याचिकांमध्ये निवडणूक आयोगालाही पक्षकार करण्यात आले आहे. आरोप सिद्ध झाल्यास २८ आमदारांसह इतरांनाही सदस्यत्व गमवावे लागू शकते. या प्रकरणामुळे बिहार विधानसभेत मोठी खळबळ माजली असून, NDA सरकारसमोर नवीन राजकीय आव्हान उभे राहिले आहे..Mumbai Bihar Bhavan: महाराष्ट्रात बिहार भवनाचा मुद्दा पेटला! मनसेचा विरोध, तर शिंदे सेनेचा पाठिंबा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.