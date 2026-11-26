NDA News: केंद्रातील सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी अर्थात एनडीएची लोकसभेतील ताकद गेल्या काही वर्षांत वाढली आहे. आघाडीतून बाहेर पडलेल्या चार प्रमुख पक्षांनी पुन्हा एनडीएमध्ये प्रवेश केल्याने २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर आघाडीच्या संख्याबळात ४२ खासदारांची भर पडली आहे. यामध्ये शिरोमणी अकाली दल, शिवसेना, जनता दल युनायटेड आणि तेलुगू देसम पार्टी या पक्षांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, शिरोमणी अकाली दलाच्या पुनरागमनामुळे एनडीएला पंजाबमध्येही राजकीय बळ मिळाले आहे. या पक्षाचा लोकसभेत सध्या एकच खासदार आहे..चार प्रमुख पक्षांची एनडीएमध्ये घरवापसीएनडीएतून बाहेर पडण्याचा निर्णय या पक्षांनी वेगवेगळ्या काळात घेतला होता. २०१८ मध्ये तेलुगू देसम पार्टीने, २०१९ मध्ये तत्कालीन अविभाजित शिवसेनेने आणि २०२० मध्ये शिरोमणी अकाली दलाने आघाडीची साथ सोडली होती. जनता दल युनायटेडचा मात्र एनडीएमधील प्रवास वारंवार बदलत राहिला. नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील या पक्षाने जानेवारी २०२४ मध्ये पुन्हा एनडीएमध्ये प्रवेश केला.२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत शिरोमणी अकाली दल वगळता उर्वरित तीन पक्ष एनडीएसोबत होते. याशिवाय आसाम गण परिषद आणि अण्णाद्रमुक यांसारख्या पक्षांनीही आघाडीतून बाहेर पडल्यानंतर पुन्हा एनडीएमध्ये प्रवेश केला आहे..२०२४ मध्ये भाजपला मित्रपक्षांची गरज२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने २४० जागा जिंकत सर्वात मोठा पक्ष होण्याचा मान मिळवला. मात्र, २०१४ आणि २०१९ प्रमाणे स्वबळावर बहुमत मिळवण्यात पक्षाला यश आले नाही. त्यामुळे १६ खासदार असलेल्या तेलुगू देसम पार्टी, १२ खासदार असलेल्या जनता दल युनायटेड आणि शिवसेनेसह इतर मित्रपक्षांच्या पाठिंब्याने केंद्रात सरकार स्थापन करण्यात आले. या पक्षांच्या मदतीने एनडीएने बहुमताचा आकडा पार केला.शिवसेनेने २०२४ च्या निवडणुकीत सात जागा जिंकल्या होत्या. त्यानंतर जून २०२६ मध्ये आणखी सहा खासदारांचा पाठिंबा मिळाल्याने पक्षाचे संख्याबळ १३ वर पोहोचले. यामध्ये संजय दीना पाटील, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊसाहेब वाकचुरे, नागेश पाटील आणि ओमप्रकाश राजे निंबाळकर यांचा समावेश आहे..शिवसेनेतील फुटीनंतर दोन स्वतंत्र गट२०१९ मध्ये शिवसेनेने एनडीएपासून फारकत घेत महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि अविभाजित राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या मदतीने महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन केले होते. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेत फूट पडली. शिंदे गटाने शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण या निवडणूक चिन्हावर दावा केला. निवडणूक आयोगाने हे नाव आणि चिन्ह वापरण्याचा अधिकार शिंदे गटाला दिला.उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) हे नाव आणि मशाल हे चिन्ह देण्यात आले. हा गट सध्या विरोधी पक्षात असून लोकसभेत त्याचे तीन खासदार आहेत. अरविंद सावंत हे या गटाचे नेतृत्व करत आहेत..जनता दल युनायटेडचा बदलता राजकीय प्रवाससध्या जनता दल युनायटेडचे लोकसभेत १२ खासदार आहेत. २०१३ मध्ये या पक्षाने पहिल्यांदा एनडीएची साथ सोडून राष्ट्रीय जनता दलासोबत जाण्याचा निर्णय घेतला होता. २०१७ मध्ये पुन्हा आघाडीत प्रवेश केल्यानंतर २०२२ मध्ये पक्षाने एनडीएपासून फारकत घेतली. मात्र, जानेवारी २०२४ मध्ये नितीश कुमार यांनी पुन्हा सत्ताधारी आघाडीत प्रवेश केला.एकेकाळी भाजपने जनता दल युनायटेडसाठी एनडीएचे दरवाजे बंद झाल्याचेही जाहीर केले होते. मात्र, पुनरागमनानंतर नितीश कुमार यांनी यापुढे पुन्हा आघाडी सोडण्याचा प्रश्नच नसल्याचे म्हटले होते..NHAI New Guidelines: अपघातग्रस्तांना महामार्गावरच मिळणार मदत; NHAI चा नवा नियम, रुग्णवाहिका अन् क्रेनची व्यवस्था बंधनकारक.सहा वर्षांनंतर अकाली दल पुन्हा एनडीएसोबत२०२० मध्ये तीन कृषी कायद्यांवरून निर्माण झालेल्या मतभेदांनंतर भाजपचा सर्वात जुना सहकारी मानल्या जाणाऱ्या शिरोमणी अकाली दलाने एनडीए सोडण्याची घोषणा केली होती. एप्रिलमध्ये झालेल्या संविधान दुरुस्ती विधेयकाच्या वेळीही या पक्षाने एनडीएला पाठिंबा दिला नव्हता.मात्र, २०२६ मध्ये पंजाबमध्ये भाजपला अकाली दलाची पुन्हा साथ मिळाली. मंगळवारी सहा वर्षांनंतर दोन्ही पक्ष एकत्र आले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी अकाली दलाच्या एनडीएतील पुनरागमनाचे स्वागत केले. भाजपचा हा सर्वात जुना मित्रपक्ष असून अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांच्या काळापासून दोन्ही पक्षांचे संबंध मजबूत असल्याचे त्यांनी नमूद केले..महिला आरक्षण आणि परिसीमन विधेयकासाठी बहुमताचे आव्हानदरम्यान, सरकार १५ डिसेंबरपूर्वी संसदेचे हिवाळी अधिवेशन बोलावण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांना पुढील अधिवेशनाच्या तयारी १५ डिसेंबरपूर्वी पूर्ण करण्याची सूचना केल्याचे वृत्तसंस्थेने सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे. अधिवेशनाची तारीख आणि कालावधी संसदीय कामकाजविषयक मंत्रिमंडळ समिती निश्चित करणार आहे.या अधिवेशनात परिसीमनाशी संबंधित महिला आरक्षण विधेयक चर्चेचा प्रमुख विषय ठरण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक असेल. वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, एनडीएकडे ३२० सदस्य आहेत. लोकसभेच्या तीन जागा रिक्त असून सध्याची एकूण सदस्यसंख्या ५४० आहे. त्यामुळे दोन तृतीयांश बहुमतासाठी ३६१ सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. परिणामी, आवश्यक बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी एनडीएला विरोधी पक्षांच्या समर्थनाचीही गरज भासणार आहे..CEC ज्ञानेश कुमार प्रकरणात मोदी सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा दणका; 10 दिवसांत उत्तर देण्याचे आदेश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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