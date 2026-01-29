Neelkanth Mahadev : इथेच महादेवांनी प्राशन केले हलाहल विष! ऋषिकेशजवळील नीलकंठ महादेव मंदिरामागची थरारक कथा

Rishikesh temples like Neelkanth attract devotees for darshan : देवभूमी उत्तराखंडमधील ऋषिकेशपासून काही अंतरावर असलेले नीलकंठ महादेव मंदिर हे भगवान शंकराच्या परम भक्तांसाठी श्रद्धेचे एक मोठे केंद्र आहे. समुद्रमंथनाशी जोडलेला या मंदिराचा इतिहास आणि येथील नैसर्गिक सौंदर्य पर्यटकांना व भाविकांना मंत्रमुग्ध करते.पौराणिक कथांनुसार, हे तेच स्थान आहे जिथे भगवान शिवाने समुद्रमंथनातून निघालेले 'हलाहल' विष प्राशन केले होते..पौराणिक इतिहास: 'नीलकंठ' नाव कसे पडले?असुर आणि देवतांनी जेव्हा अमृत प्राप्तीसाठी समुद्रमंथन केले, तेव्हा सर्वात आधी 'गरल' म्हणजेच विष बाहेर आले. या विषाच्या ज्वाळांनी त्रिलोकात हाहाकार माजला. सृष्टीला विनाशापासून वाचवण्यासाठी भगवान शिवाने ते विष प्राशन केले.नीळ कंठ: देवी पार्वतीच्या स्पर्शामुळे हे विष महादेवांच्या कंठातच (घशात) थांबले, ज्यामुळे त्यांचा कंठ निळा पडला. तेव्हापासून त्यांना 'नीलकंठ' या नावाने ओळखले जाऊ लागले.पवित्र स्थान: ज्या ठिकाणी शिवाने हे विष प्राशन केले, त्याच ठिकाणी आज हे भव्य मंदिर उभे आहे..Premium|Hoysaleswara Temple: कर्नाटकमधील हळेबिडूचे होयसळेश्वर मंदिर; शिल्पकला आणि सांस्कृतिक ठेवा.मंदिराची वैशिष्ट्ये आणि वास्तुकलाहे मंदिर मणिकूट, ब्रह्मकूट आणि विष्णुकूट या तीन पर्वतांच्या संगमावर वसलेले आहे. मंदिराच्या प्रवेशद्वारावर आणि शिखरावर अतिशय सुंदर नक्षीकाम केले आहे, ज्यामध्ये समुद्रमंथनाची संपूर्ण कथा मूर्तींच्या माध्यमातून साकारण्यात आली आहे. ऋषिकेशपासून सुमारे ३२ किमी अंतरावर असलेल्या या मंदिराचा रस्ता घनदाट जंगलातून आणि डोंगरावरून जातो, जो प्रवासाचा आनंद द्विगुणित करतो.दर्शन आणि मनोकामनाअसे मानले जाते की, या मंदिरात केवळ दर्शनानेच साधकाची सर्व दुःखे दूर होतात आणि शत्रूचे भय नष्ट होते. सोमवारी आणि श्रावण महिन्यात येथे जलाभिषेकाला विशेष महत्त्व आहे. महादेवांना जल अर्पण केल्याने ते लवकर प्रसन्न होतात अशी भक्तांची श्रद्धा आहे. महाशिवरात्री आणि श्रावण महिन्यात येथे देश-विदेशातून लाखो कावडधारी आणि भाविक दर्शनासाठी येतात..कसे पोहोचायचे?जवळचे शहर: ऋषिकेश (येथून टॅक्सी किंवा खाजगी वाहनाने पोहोचता येते).ट्रेकिंग: अनेक भाविक ऋषिकेशपासून जंगलाच्या मार्गाने पायी चालत (सुमारे ११-१२ किमी) मंदिरात पोहोचतात.नीलकंठ महादेव मंदिर हे केवळ एक धार्मिक स्थळ नसून ते त्याग, धैर्य आणि वैश्विक कल्याणाचे प्रतीक आहे. हिमालयाच्या कुशीत असलेले हे मंदिर शांतता आणि आध्यात्मिक ऊर्जा मिळवण्यासाठी सर्वोत्तम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.