Neelkanth Mahadev : इथेच महादेवांनी प्राशन केले हलाहल विष! ऋषिकेशजवळील नीलकंठ महादेव मंदिरामागची थरारक कथा

Neelkanth Mahadev Temple : ऋषिकेशपासून जवळचे नीलकंठ महादेव मंदिर समुद्रमंथनाशी जोडलेले पौराणिक स्थान आहे, ज्यात दर्शनाने दुःखे दूर होतात, जलाभिषेक आणि श्रावणात भाविकांचा विशेष गजर.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Rishikesh temples like Neelkanth attract devotees for darshan : देवभूमी उत्तराखंडमधील ऋषिकेशपासून काही अंतरावर असलेले नीलकंठ महादेव मंदिर हे भगवान शंकराच्या परम भक्तांसाठी श्रद्धेचे एक मोठे केंद्र आहे. समुद्रमंथनाशी जोडलेला या मंदिराचा इतिहास आणि येथील नैसर्गिक सौंदर्य पर्यटकांना व भाविकांना मंत्रमुग्ध करते.

पौराणिक कथांनुसार, हे तेच स्थान आहे जिथे भगवान शिवाने समुद्रमंथनातून निघालेले 'हलाहल' विष प्राशन केले होते.

