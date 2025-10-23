Neeraj Chopra : गोल्डन बॉयची नवी ओळख..! ऑलिम्पिक विजेता नीरज चोप्रा यांना टेरिटोरियल आर्मीमध्ये 'लेफ्टनंट कर्नल' हा सन्मान प्रदान

अभिजीत पांडगळे Neeraj Chopra Conferred Lieutenant Colonel Rank in Territorial Army: भारताचा "गोल्डन बॉय" आणि ऑलिम्पिक सुवर्णपदक विजेते भालाफेकपटू 'नीरज चोप्रा' यांना टेरिटोरियल आर्मीमध्ये ‘लेफ्टनंट कर्नल’ हे सन्माननीय पद प्रदान करण्यात आली आहे. भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते दिल्लीत झालेल्या एका भव्य समारंभात त्यांना हा सन्मान बहाल करण्यात आला..या भव्य समारंभाला लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, तसेच इतर अनेक वरिष्ठ लष्करी अधिकारी उपस्थित होते. नीरज चोप्रा यांना ही पदोन्नती त्यांच्या क्रीडा क्षेत्रातील भरीव कामगिरी, अतुलनीय योगदान आणि राष्ट्रीय गौरवासाठी करण्यात आली आहे..लष्करसेवेतील प्रवासभालाफेकपटू नीरज चोप्रा यांनी २६ ऑगस्ट २०१६ रोजी ‘नाईब सुभेदार’ या पदावर भारतीय लष्करात सेवा सुरू केली होती. त्यानंतर २०२१ मध्ये ‘सुभेदार’ तर २०२२ मध्ये ‘सुभेदार मेजर’ या पदावर त्यांची पदोन्नती झाली..Pune Crime : पुण्यात दुचाकीस्वार चोरट्यांचा धुमाकूळ; महिलेसह तिघांचे दागिने लंपास.ऐतिहासिक कामगिरीहरियाणाच्या पानीपत जिल्ह्यातील खांद्रा गावात २४ डिसेंबर १९९७ रोजी नीरज चोप्रा यांचा जन्म झाला. त्यांनी 'टोकियो ऑलिम्पिक २०२०' मध्ये 'पुरुष भालाफेक' स्पर्धेत भारताला सुवर्णपदक जिंकून देत इतिहास घडवला.यानंतर २०२३ वर्ल्ड अॅथलेटिक्स चॅम्पियनशिप मध्ये सुवर्णपदक पटकावले आणि पॅरिसमध्ये झालेल्या २०२४ ऑलिम्पिक स्पर्धेत त्यांनी रौप्य पदक जिंकले. याशिवाय, एशियन गेम्स, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा आणि 'डायमंड लीग' यांमध्येही त्यांनी विविध सुवर्णपदकांची कमाई केली आहे.२०२५ मध्ये नोंदवलेली त्यांची वैयक्तिक सर्वोत्तम भालाफेक – ९०.२३ मीटर ही भारतीय क्रीडा इतिहासातील एक सुवर्ण क्षण ठरली आहे..संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले...राजनाथ सिंह यांनी नीरज चोप्रा यांच्या कुटुंबीयांशी संवाद साधताना म्हटले,"लेफ्टनंट कर्नल नीरज चोप्रा हे अतिशय शिस्तप्रिय आणि देशभक्तीचे प्रतीक आहेत. केवळ क्रीडा क्षेत्रातच नव्हे, तर भारतीय लष्करातील जवानांसाठीही ते एक आदर्श आणि प्रेरणास्थान ठरतात.संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, १६ एप्रिल २०२५ रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या वतीने नीरज चोप्रा यांना 'सन्माननीय पदवीचा आयोग'' प्रदान करण्यात आला..बहुमानांची शृंखलानीरज चोप्रा यांना यापूर्वीही पद्मश्री, मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, परम विशिष्ट सेवा पदक, आणि विशिष्ट सेवा पदक यांसारखे अनेक राष्ट्रीय आणि लष्करी सन्मान प्राप्त झाले आहेत.भारताचा हा "गोल्डन बॉय" आता लष्करात ‘लेफ्टनंट कर्नल’ म्हणून देशाची सेवा करणार आहे आणि त्यांची ही 'सुवर्णमय वाटचाल' अधिकच प्रेरणादायी ठरेल, यात शंका नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.