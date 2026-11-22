नवी दिल्ली : ‘नीट’ पेपरफुटी प्रकरणातील १४ आरोपींविरुद्ध दिल्लीतील न्यायालयाने शनिवारी औपचारिकरीत्या आरोप निश्चित केले. त्यामुळे या प्रकरणाच्या खटल्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकरणाचा खटला बुधवारपासून (ता. २५) दररोज चालविण्यात येणार आहे.विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता यांनी आरोपींनी गुन्हा कबूल नसल्याचे सांगितल्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध आरोप निश्चित केले. यापूर्वी न्यायालयाने या आरोपींविरुद्ध फसवणूक, विश्वासघात, भ्रष्टाचार आणि परीक्षेशी संबंधित गैरप्रकारांसह विविध गुन्ह्यांप्रकरणी प्रथमदर्शनी पुरावे असल्याचे म्हटले होते..या प्रकरणातील तीन प्रमुख आरोपी मनीषा गुरुनाथ मांढरे, पी. व्ही. कुलकर्णी आणि मनीषा संजय हवालदार हे राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेने (एनटीए) नियुक्त केलेले असल्याने लोकसेवक होते. त्यांनी अन्य आरोपींशी संगनमत करून गोपनीय प्रश्न बेकायदेशीररीत्या मिळविल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. या तिघांविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदींनुसार गुन्हेगारी कट,.विश्वासघात, फसवणूक आणि लोकसेवकाने केलेले गैरवर्तन या गुन्ह्यांखाली आरोप निश्चित करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. अन्य ११ आरोपी तेजस हर्षदकुमार शहा, शिवराज मोटेगावकर, मनोज शिरुरे, मनीषा वाघमारे, धनंजय लोखंडे, शुभम खैरनार, यश यादव, मंगललाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल आणि शेषराव सूर्यवंशी हे खासगी व्यक्ती आहेत. या तिघा विषयतज्ज्ञांकडील गोपनीय माहितीच्या बेकायदा वितरणाच्या किंवा तिचा गैरफायदा घेण्याच्या साखळीचा ते भाग होते. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि विश्वासघाताच्या गुन्ह्यांखाली आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत..केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) पेपरफुटी आणि अन्य गैरप्रकारांशी संबंधित गुन्ह्यांची सुनावणी करणाऱ्या जलदगती न्यायालयात १३ आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते. त्यानंतर १४व्या आरोपीविरुद्धही पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले. शेषराव सूर्यवंशी ऊर्फ राज सूर्यवंशी असे त्याचे नाव असून, तो महाराष्ट्रातील नांदेडचा रहिवासी आहे. त्याला दोन सप्टेंबरला अटक करण्यात आली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.