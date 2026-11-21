NEET-UG 2026 पेपरफुटी प्रकरणात दिल्लीतील विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालयाने शनिवारी (२१ नोव्हेंबर) सर्व १४ आरोपींविरोधात आरोप निश्चित केले. राऊस अव्हेन्यू न्यायालयातील विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता यांच्यासमोर सर्व आरोपींना हजर करण्यात आले होते. यावेळी आरोपींनी आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावत गुन्हा मान्य नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच न्यायालयीन खटल्याला सामोरे जाण्याची तयारी दर्शवली..NEET-UG 2026 ही वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा ३ मे रोजी देशभरात घेण्यात आली होती. या परीक्षेला सुमारे २२ लाख विद्यार्थी बसले होते. मात्र, परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा आरोप समोर आल्यानंतर राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेने (NTA) १२ मे रोजी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर विद्यार्थ्यांसाठी २१ जून रोजी पुन्हा परीक्षा घेण्यात आली. या प्रकरणाच्या तपासाची जबाबदारी केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) सोपवण्यात आली होती..NEET paper leak: 'नीट'च्या प्रश्नपत्रिका NTAच्या तज्ज्ञांनीच फोडल्याचा सीबीआयचा निष्कर्ष? 'सप्लाय चेन'बाबत तपासात धक्कादायक माहिती.या प्रकरणात १८ नोव्हेंबर रोजी विशेष न्यायालयाने १४ आरोपींविरोधात आरोप निश्चित करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार शनिवारी न्यायालयात आरोप निश्चित करण्याची औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण झाली. आरोपींवर गुन्हेगारी कट रचणे, फसवणूक, विश्वासघात आणि पुरावे नष्ट करणे यांसारखे गंभीर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. याशिवाय भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित मार्गांना प्रतिबंध) कायदा, २०२४ अंतर्गतही त्यांच्यावर आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत..या प्रकरणात सीबीआयने दोन स्वतंत्र आरोपपत्रे दाखल केली आहेत. २८ जुलै रोजी दाखल केलेल्या पहिल्या आरोपपत्रात १३ जणांची नावे आहेत. यामध्ये राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेशी संबंधित तीन विषयतज्ज्ञ, कोचिंग संस्थांशी संबंधित दोन व्यक्ती आणि प्रश्नपत्रिका फुटीच्या कथित कटात सहभागी असलेल्या मध्यस्थांचा समावेश आहे. या विषयतज्ज्ञांमध्ये जीवशास्त्र विषयाच्या मनीषा गुरुनाथ मांढरे, रसायनशास्त्र विषयाचे प्रल्हाद विठ्ठलराव कुलकर्णी आणि भौतिकशास्त्र विषयाच्या मनीषा संजय हवालदार यांचा समावेश आहे..NEET Paper Leak: 'नीट पेपर लीक' प्रकरणात सीबीआयकडून चार्जशीट दाखल; शिवराज मोटेगावकरसह 13 आरोपींचा समावेश.यानंतर १४ ऑक्टोबर रोजी सीबीआयने पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले. यामध्ये महाराष्ट्रातील चहाविक्रेते शेषराव बजरंग सूर्यवंशी ऊर्फ राज सूर्यवंशी यांना आरोपी करण्यात आले. त्यामुळे या प्रकरणातील एकूण आरोपींची संख्या १४ झाली आहे. महाराष्ट्रातील एका चहाविक्रेत्याचे नाव या प्रकरणात आल्याने या तपासाला राज्याच्या दृष्टीनेही महत्त्व प्राप्त झाले आहे.सीबीआयने न्यायालयात आपली बाजू मांडण्यासाठी ३६० साक्षीदारांचे जबाब, ४२२ कागदपत्रे आणि ४३ भौतिक पुरावे गोळा केले आहेत. या पुराव्यांच्या आधारे प्रश्नपत्रिका फुटीचा कट आणि त्यामध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्तींची भूमिका सिद्ध करण्याचा तपास यंत्रणेचा प्रयत्न आहे..दरम्यान, या प्रकरणात अद्याप कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याला किंवा राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेच्या पदाधिकाऱ्याला आरोपी करण्यात आलेले नाही. विषयतज्ज्ञ आणि खासगी व्यक्तींच्या नेटवर्कच्या माध्यमातून प्रश्नपत्रिका फुटीचा कट रचण्यात आल्याचा दावा सीबीआयने केला आहे. आता न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान या आरोपांची सत्यता आणि आरोपींची भूमिका स्पष्ट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.