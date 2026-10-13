NEET Paper Leak: 'प्रश्नपत्रिका हव्यातच कशाला?' पेपरफुटी रोखण्यासाठी नंदन निलेकणींनी काय सुचवला जालीम उपाय?

New Delhi : पेपरफुटीचा मुद्द्या गंभीर बनलेला असताना ही समस्याच हद्दपार करण्यासाठी इन्फोसिसचे संस्थापक असलेल्या नंदन निलेकणी यांनी अनोखा उपाय सुचविला आहे. 'आपल्याला आता पेपर हवेतच कशाला?' असा थेट प्रश्नच निलेकणी यांनी उपस्थित केला आहे. एवढेच नाही तर पेपरफुटी रोखण्यासाठी करावयाच्या प्रभावी उपाययोजनांची जंत्रीच निलेकणी यांनी मांडली. थोडक्यात काय तर देशातील प्रत्येक नागरिकाला आधार कार्डच्या माध्यमातून ओळख देणाऱ्या निलेकणी यांचे म्हणणे सरकारने जर ऐकले तर प्रश्नपत्रिकाफुटीची समस्या कायमस्वरुपी हद्दपार केली जाऊ शकते असेही म्हटले आहे..Modi Government : पोलिसांच्या दडपशाही आड भयभीत मोदी सरकार.नीट परीक्षेतील (NEET) पेपरफुटी रोखण्यासाठी आता प्रश्नपत्रिका तयार करण्याच्या पद्धतीतच बदल करण्याचा विचार सुरू आहे. मोठ्या प्रश्नसंग्रहातून परीक्षेच्या दिवशीच प्रश्नपत्रिका तयार करण्याची सूचना निलेकणी यांनी केली आहे. यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेची (AI) मदत घेण्याचाही विचार होऊ शकतो. या बदलांमुळे प्रश्नपत्रिका परीक्षेच्या आधीच फुटण्याचा धोका कमी केला जाऊ शकतो असे त्यांचे मत आहे..Narendra Modi: मोदीपर्वाची २५ वर्षे : छोटी चिन्हे, मोठी आव्हाने.दिल्लीत सुरू असलेल्या ‘ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनॉमी फोरम’मध्ये मंगळवारी बोलताना परीक्षा सुधारणांबाबत निलेकणी यांनी अतिशय आक्रमक भूमिका मांडली. त्याचबरोबर देशभरात संगणकावर आधारित परीक्षांची व्याप्ती वाढवण्याची गरजही त्यांनी यावेळी बोलताना अधोरेखित केली. हे बदल अद्याप अंतिम झालेले नाहीत, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. निलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखालील टास्क फोर्सच्या अहवालातील शिफारशींचा तपशील अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही..परीक्षेच्या दिवशीच प्रश्नपत्रिका कशी तयार होणार?सध्या एखादी निश्चित प्रश्नपत्रिका आधी तयार केली जाते. ती छापणे आणि परीक्षा केंद्रांपर्यंत पोहोचवणे या प्रक्रियेत सुरक्षेची अनेक आव्हाने असतात. प्रश्नपत्रिका आधीच उपलब्ध असल्याने तिची विक्री करून पैसे मिळवण्याचा गैरप्रकार होऊ शकतो, असे निलेकणी यांनी नमूद केले.यावर उपाय म्हणून मोठ्या प्रमाणावर प्रश्नांचा संग्रह तयार करण्याची सूचना त्यांनी केली आहे. त्यातून परीक्षेच्या दिवशी प्रश्न निवडून प्रश्नपत्रिका तयार केली जाऊ शकते. त्यामुळे आधीपासून तयार असलेली एकच प्रश्नपत्रिका फोडण्याची संधी कमी होईल, असा या प्रस्तावामागील विचार आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यासाठी AI चा वापर करता येईल का, या प्रश्नालाही निलेकणी यांनी सकारात्मक उत्तर दिले..संगणकावर परीक्षा घेण्यावरही भरप्रश्नपत्रिका सुरक्षित ठेवण्याबरोबरच परीक्षा घेण्याची पद्धत बदलण्यावरही टास्क फोर्सचा भर आहे. नीटसह विविध परीक्षा संगणकावर घेण्यासाठी देशभरातील केंद्रांचे जाळे वाढवण्याची आवश्यकता निलेकणी यांनी व्यक्त केली.त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सध्या देशात सुमारे १.५ लाख ठिकाणी विद्यार्थी परीक्षा देऊ शकतात. मात्र, संगणकावर आधारित परीक्षा मोठ्या प्रमाणावर घेण्यासाठी इंटरनेट, संगणक, सुरक्षा आणि इतर तांत्रिक सुविधांचा विस्तार करावा लागेल. दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांनाही परीक्षा देणे सोपे व्हावे, असे नियोजन करावे लागेल असे ते म्हणाले..टास्क फोर्सच्या अहवालात काय?परीक्षा प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी स्थापन झालेल्या या टास्क फोर्सने आतापर्यंत १८ समिती बैठका आणि ४० सल्लामसलत बैठका घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. विद्यार्थी, पालक, डॉक्टरांच्या संघटना आणि परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांसह विविध घटकांकडून ५० हजारांहून अधिक सूचना मिळाल्या आहेत.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी परीक्षा सुधारणांबाबतच्या शिफारशी लागू करण्यास उत्सुक असल्याचे निलेकणी यांनी सांगितले. मात्र, प्रश्नपत्रिका तयार करण्याच्या पद्धतीत किंवा परीक्षा केंद्रांमध्ये नेमके कोणते बदल टास्क फोर्सने सुचविले आहेत, हे अद्याप गुलदस्त्यातच आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.