CJP Jantar Mantar: 'सीजेपी'शी चर्चा करण्यासाठी मंत्री 'जंतरमंतर'वर जाणार?, अट मान्य करत मोदी सरकारची चर्चेची तयारी

Paper Leak Controversy: गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत सध्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाची चर्चा सुरु आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर आंदोलक ठाम आहेत. त्यातच आता सरकारने आंदोलक ठरवतील तिथे चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यासाठी पर्यायदेखील दिले आहेत. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी ही माहिती दिली..मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांना आवाहन करताना सांगितलं की, सरकार या विषयावर चर्चा करण्यासाठी कुठल्याही क्षणी तयार आहे आणि सरकारचे दरवाजे विद्यार्थ्यांसाठी नेहमी खुले आहेत. विद्यार्थी त्यांच्या सोयीनुसार जेव्हा कधी चर्चेची इच्छा व्यक्त करतील, तेव्हा सरकार त्यासाठी उपलब्ध असेल. आंदोलनाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही संबंधित विषयावर संवाद साधण्याची सरकारची तयारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले..WTC Final 2027 Venue: जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेची फायनल कुठे होणार? भारतीय संघ पात्र ठरू शकणार का? ICC ची घोषणा....विद्यार्थी चर्चेसाठी जेवढा वेळ मागतील, तेवढा वेळ देण्यास सरकार तयार असून या चर्चेमध्ये देशाचे आरोग्यमंत्री जे.पी. नड्डा आणि स्वतः जितेंद्र सिंह उपस्थित राहतील, अशी माहिती त्यांनी दिली. चर्चेच्या माध्यमातून हळूहळू समाधानाचा मार्ग शोधता येईल आणि त्यातूनच नवीन दिशा निश्चित होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.संवाद साधण्याचे ठिकाण ठरवताना विद्यार्थ्यांनी केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा यांचे निवासस्थान किंवा कार्यालय यापैकी काहीही निवडले तरी चालेल, कारण हा सरकारसाठी कोणत्याही प्रतिष्ठेचा प्रश्न नाही, असे स्पष्ट करत त्यांनी आतापर्यंत सरकारकडून संवादासाठी चार वेळा प्रस्ताव पाठवला गेल्याचे सांगितले..Mumbai Crime: रेल्वेच्या वरिष्ठ अभियंत्याची २६ लाखांना फसवणूक, आरोपींमध्ये रेल्वे अधिकाऱ्याचा समावेश.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः या संपूर्ण प्रकरणाबाबत अत्यंत संवेदनशील आहेत. त्यांनी देशातील तरुणांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यांच्या याच भूमिकेतून प्रेरणा घेऊन सरकारने निर्णय घेतला आहे की, पेपरफुटीच्या प्रकरणात जे कोणी दोषी आढळतील, त्यांना जलदगती न्यायालयाच्या माध्यमातून तातडीने कठोर शिक्षा दिली जाईल, जेणेकरून लवकरात लवकर निर्णय लागेल, असं जितेंद्र सिंह म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.