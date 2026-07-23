देश

CJP Jantar Mantar: 'सीजेपी'शी चर्चा करण्यासाठी मंत्री 'जंतरमंतर'वर जाणार?, अट मान्य करत मोदी सरकारची चर्चेची तयारी

Centre Extends Fresh Invitation for Dialogue Amid Ongoing Protests Over Exam Irregularities: मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांना आवाहन करताना सांगितलं की, सरकार या विषयावर चर्चा करण्यासाठी कुठल्याही क्षणी तयार आहे आणि सरकारचे दरवाजे विद्यार्थ्यांसाठी नेहमी खुले आहेत.
cjp protest

cjp protest

esakal

संतोष कानडे
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Paper Leak Controversy: गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत सध्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाची चर्चा सुरु आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर आंदोलक ठाम आहेत. त्यातच आता सरकारने आंदोलक ठरवतील तिथे चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यासाठी पर्यायदेखील दिले आहेत. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी ही माहिती दिली.

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