Neha Bora: नेहा बोरा म्हणतात 'मी स्त्री नाही अन् पुरुषही नाही'! नॉन-बायनरी म्हणजे नक्की काय?

New Delhi: ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनच्या (AISA) नेत्या नेहा बोरा यांचे एक वक्तव्य सध्या चर्चेत आहे. 'मी स्त्री नाही, पुरुषही नाही' असे सांगत आपण 'नॉन-बायनरी' असल्याचे नेहा यांनी एका मुलाखतीत सांगितले. राजकीय आंदोलनांमधील भाषणांमुळे चर्चेत असलेल्या नेहा यांनी आता स्वतःच्या लिंग ओळखीबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. पण नॉन-बायनरी म्हणजे नेमके काय? ही ओळख ट्रान्सजेंडरपेक्षा वेगळी आहे का?.कोण आहेत नेहा बोरा?नेहा बोरा या विद्यार्थी नेत्या आणि सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत. उत्तराखंडमधील नेहा यांनी दिल्ली विद्यापीठातून पदवीचे शिक्षण घेतले. त्यानंतर आंबेडकर विद्यापीठातून पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले. सध्या त्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (जेएनयू) पीएचडी करत आहेत. त्या थिएटर आर्टिस्टही आहेत. ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनच्या अध्यक्ष म्हणून त्या विद्यार्थी आणि सामाजिक आंदोलनांमध्ये सक्रिय आहेत. गेल्या काही काळात दिल्लीतील जंतरमंतरवरील आंदोलनांमुळे त्यांचे नाव चर्चेत आले आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Sonia Gandhi: सोनिया गांधी यांचे बहुचर्चित बेस्ट सेलर पुस्तक.नेमके काय म्हणाल्या नेहा बोरा?एका मुलाखतीत नेहा यांना माध्यमांमध्ये त्यांचा उल्लेख 'शी/हर' (She/Her) असा केला जात असल्याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी सांगितले की, लोकांना नॉन-बायनरी ओळखीबद्दल माहिती नसल्यामुळे असे घडते. काही वेळा लोक त्यांच्यासाठी 'शी' तर काही वेळा 'दे/देअर' (They/Them) ही सर्वनामे वापरतात. लोकांना ही ओळख समजून घेण्यासाठी वेळ लागेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..Sonia Gandhi Health Journey: कर्करोगाशी दोनदा झुंज देताना हादरले होते ;सोनिया गांधी यांनी आत्मचरित्रातून उलगडला आजारपणाचा संघर्ष .नॉन-बायनरी म्हणजे काय?सामान्यतः समाजात लिंगाची ओळख स्त्री किंवा पुरुष अशा दोन गटांत केली जाते. मात्र, प्रत्येक व्यक्तीची ओळख या दोन गटांमध्ये बसतेच असे नाही. अशा वेळी 'नॉन-बायनरी' ही संज्ञा वापरली जाते. काही व्यक्ती स्वतःला स्त्री आणि पुरुष या दोन्ही ओळखींच्या जवळचे मानतात. काही जण दोन्हीपैकी कोणतीही ओळख स्वीकारत नाहीत. तर काहींची लिंग ओळख या दोन्ही चौकटींपलीकडे असते. नॉन-बायनरी ही अशा विविध ओळखींचा समावेश करणारी व्यापक संज्ञा आहे..ट्रान्सजेंडर आणि नॉन-बायनरीमध्ये फरक काय?ट्रान्सजेंडर ही व्यापक संज्ञा आहे. जन्माच्या वेळी ठरवलेले लिंग आणि व्यक्तीची स्वतःची लिंग ओळख यात फरक असलेल्या व्यक्तींसाठी ती वापरली जाते. नॉन-बायनरी व्यक्ती स्वतःला केवळ स्त्री किंवा पुरुष या दोन गटांपैकी एक मानत नाहीत. काही नॉन-बायनरी व्यक्ती स्वतःला ट्रान्सजेंडर म्हणूनही ओळखतात; मात्र प्रत्येक जण तसे करतोच असे नाही. नेहा यांच्या वक्तव्यामुळे आपल्या समाजात अतिशय कमी परिचित असलेल्या या नव्या संकल्पनेवर आता चर्चा सुरू झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.