Nepal Floods: नेपाळमध्ये जलप्रलयाचा महाभयंकर तांडव! ९३९ मृत, ४२४७ बेपत्ता; हजारो जणांची सुटका

काठमांडू : नेपाळमधील जलप्रलयातील बळींचा आकडा सोमवारी ९३९ वर पोहोचला आहे. नेपाळच्या राष्ट्रीय आपत्ती निवारण व व्यवस्थापन प्राधिकरणाने सोमवारी जाहीर केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत ४,२४७ जण बेपत्ता असून, १०,४५१ जणांची सुटका करण्यात आली आहे. पूरग्रस्त भागांत बचाव आणि मदतकार्य युद्धपातळीवर सुरू असून, अंदाजे २० हजार सुरक्षा कर्मचारी या मोहिमेत सहभागी झाले आहेत. बेपत्ता परदेशी नागरिकांची संख्या ५९२ आहे..Teacher Success Story: दोन गुणांनी स्वप्न हुकले, पण जिद्द कायम राहिली; धनश्री काळूखेंची शिक्षक होण्याची प्रेरणादायी कहाणी.दरम्यान, नेपाळच्या सैन्याने हवाई बचाव मोहिमेत २५२ परदेशी नागरिकांसह ३,३४४ नेपाळमधील नागरिकांची सुटका केली आहे. पूर आणि भूस्खलनाचा सर्वाधिक फटका चितवन जिल्ह्याला बसला असून, तेथे २७२ मृतदेह आढळले असून, काही ठिकाणी मृतदेहाचे फक्त अवशेष आढळले आहेत. नवलपरासी (पूर्व) येथे २०७, नवलपरासी (पश्चिम) येथे १५१, नुवाकोटमध्ये ९५, गोरखामध्ये ६२, धादिंगमध्ये ५५, तनहुँमध्ये ३७ आणि रसुवामध्ये २४ जणांचा मृत्यू झाला आहे..बेपत्ता व्यक्तींमध्ये नेपाळ पोलिसांचे २५, नेपाळच्या सैन्याचे ४५ आणि सशस्त्र पोलिस दलाचे १३ कर्मचारी आहेत. याशिवाय सीमाशुल्क कार्यालयातील १५ आणि स्थलांतर विभागातील तीन कर्मचारी बेपत्ता आहेत. जिल्हा आपत्कालीन संचालन केंद्राच्या आकडेवारीनुसार, नुवाकोटमध्ये सर्वाधिक १,५४८, तर रसुवामध्ये ८६५ जण बेपत्ता आहेत. विविध जलविद्युत प्रकल्पांवरील ९३३ जण बेपत्ता असून, मकवानपूरमध्ये ६५ जणांचा ठावठिकाणा लागलेला नाही..बचाव आणि मदतकार्यासाठी आतापर्यंत विमानांच्या ४०० पेक्षा अधिक फेऱ्या करण्यात आल्या असून, त्यापैकी सात फेऱ्या सोमवारी करण्यात आल्या. हवाई मोहिमेदरम्यान हेलिकॉप्टरच्या ३६३ फेऱ्यांतून ३,०८१ जणांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात आले. त्यात २३६ परदेशी नागरिकांचा समावेश आहे..Kalyan-Latur Expressway: आनंदाची बातमी! नगर ते मुंबई प्रवास आता अवघ्या तीन तासांत; ४४२ किमीच्या कल्याण-लातूर द्रुतगती महामार्गाचे ड्रोन सर्वेक्षण.मदतकार्याला वेगपूरग्रस्त भागांत मदतकार्याला अधिक वेग आला असून, अन्नधान्य आणि इतर जीवनावश्यक साहित्याची ३७ ट्रक आणि ३५ इतर वाहनांतून वाहतूक करण्यात आली. सोमवारी सकाळी आठ हेलिकॉप्टर फेऱ्यांद्वारेही मदतसामग्री दुर्गम भागांत पोहोचविण्यात आली. जमिनीवर तैनात सुरक्षा दलांनी आतापर्यंत ८,७३० जणांची सुटका केली आहे. एकीकडे बेपत्ता नागरिकांचा शोध सुरू असताना दुसरीकडे दुर्गम भागांमध्ये अडकलेल्या नागरिकांपर्यंत मदत पोहोचविण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.