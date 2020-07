Breaking : दहावी बारावीच्या परीक्षा रद्द होणार; शिक्षण पद्धतीत मोठा बदल

नवी दिल्ली - केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रायलायाच्या नावात बदल करून त्याचे शिक्षण मंत्रालय असे नामकरण करण्यात आलं आहे. याशिवाय देशाच्या शैक्षणिक धोरणात 34 वर्षांनी बदल केला आहे. 1986 च्या शैक्षणिक धोरणाऐवजी नवं शैक्षणिक धोरण 2019 लागू करण्यात येणार आहे. यामुळे देशात शिक्षणा व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर बदल होणार आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिली आहे.

नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षणाचा अधिकार या कायद्याचे स्वरुप आणखी व्यापक कऱण्यात येईल. यामुळे 3 वर्षांपासून ते 18 वर्षापर्यंतच्या मुलांना शिक्षणाचा अधिकार कायद्यामध्ये आणण्यात येणार आहे. नव्या धोरणामध्ये अभ्यासक्रमातील विषयांबाबतही मोठा निर्णय घेतला आहे. यानुसार अभ्यासक्रमात कला, संगीत, शिल्प, क्रीडा, योग, समाजसेवा या विषयांचाही समावेश कऱण्यात येणार आहे. तसंच याचा उल्लेख को करिक्युलर किंवा एक्स्ट्रा करिक्युलर असा केला जाणार नाही.

As on date, we have different norms for deemed universities, central universities, for different individual standalone institutions. New Education Policy says that for reasons of quality, norms will be same for all & not as per ownership: Amit Khare Higher Education Secretary pic.twitter.com/9zpftHrwZl

