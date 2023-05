New Parliament Inauguration:सेंगोल समोर मोदींचे दंडवत, संसदेत केली प्रतिष्ठापना

नव्या संसद भवनाचे उद्घाटन होत आहे. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सेंगोलची संसदेत प्रतिष्ठापना केली. पुजा हवन नंतर मोदी यांनी सेंगोल समोर मोदींचे दंडवत घातले. (New Parliament Building Inauguration PM Modi handed over the historic Sengol by Adheenams before its installed in the new Parliament building )

मदुराई अधानमच्या 293 व्या मुख्य पुजाऱ्याच्या वतीने उद्घाटनावेळी ‘सेंगोल’ हा राजदंड पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सादर करण्यात आला.

सेंगोलचे ऐतिहासिक महत्त्व

सेंगोलला ऐतिहासिक महत्त्व आहे. चोल वंशाच्या काळात याचा उपयोग सत्ता हस्तांतरणासाठी केला जात असे. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी इंग्रजांकडून सत्ता घेतली तेव्हा त्यांनी हा ऐतिहासिक राजदंड प्रतीक म्हणून घेतला. आता सेंगोल मदुराई अधिनामचे पुजारी ते पीएम मोदींना सुपूर्द करतील.

ऐतिहासिक राजदंड ‘सेंगोल’ बनवणाऱ्या वुम्मीदी बंगारू ज्वेलर्सचे चेअरमन वुम्मीदी सुधाकर म्हणाले, “आम्ही हा ‘सेंगोल’ बनवला आहे, तो बनवायला आम्हाला एक महिना लागला. त्यावर चांदी आणि सोन्याचा मुलामा आहे. जेव्हा मी १४ वर्षांचा होतो. जेव्हा ते बनवले गेले.”

सेंगोलचे वर्णन करताना गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले होते की, ‘स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही, भारतातील बहुतेक लोकांना या घटनेची माहिती नाही, जी भारतातील सत्ता हस्तांतरणादरम्यान घडली होती, ज्यामध्ये सेंगोल पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्याकडे सोपवण्यात आले होते. त्यांनी नोंदवले की “त्या रात्री जवाहरलाल नेहरूंना तमिळनाडूतील तिरुवदुथुराई अधानम (मठ) च्या अध्यानमांकडून (पुजारी) ‘सेंगोल’ मिळाले.”

सेंगोलसाठी संसद हे सर्वात पवित्र स्थान

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी माहिती दिली की पंतप्रधानांनी सेंगोल हे अमृत कालचे राष्ट्रीय चिन्ह म्हणून स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. संसदेची नवीन इमारत त्याच कार्यक्रमाची साक्षीदार असेल, अधानम (पुजारी) समारंभाची पुनरावृत्ती करेल आणि पंतप्रधानांना सेंगोल सादर करेल.

1947 मध्ये मिळालेले हेच सेंगोल पंतप्रधान लोकसभेत बसवतील, जे स्पीकरच्या आसनाजवळ असेल. हे राष्ट्राला पाहण्यासाठी आणि विशेष प्रसंगी बाहेर काढण्यासाठी प्रदर्शित केले जाईल. अमित शाह म्हणाले की, ऐतिहासिक “सेंगोल” स्थापित करण्यासाठी संसद भवन हे सर्वात योग्य आणि पवित्र ठिकाण आहे.