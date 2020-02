काश्मीरमध्ये काँग्रेस, पीडीपी अन् एनसीमधील बंडखोरांचा नवा पक्ष

श्रीनगर : नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या जम्मू काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशामध्ये मोठा राजकीय भूकंप झाला असून, काँग्रेस, पिपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) आणि नॅशनल कॉन्फरन्स (एनसी) मधील बंडखोरांनी वेगळे होत नवा पक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीरमधील कलम 377 रद्द केल्यानंतर जम्मू काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश केला होता. तर, लडाख या नव्या राज्याचीही निर्मिती करण्यात आली होती. सध्या काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती शासन लागू असून, लवकरच याठिकाणी निवडणुका होतील अशी शक्यता आहे. काश्मीरमधील राजकीय परिस्थिती पाहता हा नवा पक्ष मोठी भूमिका बजावेल अशी शक्यता आहे. राष्ट्रपती शासन लागू करण्यापूर्वी भाजपसोबत पीडीपी सत्तेत होते. सध्या मेहबूबा मुफ्ती आणि उमर अब्दुल्ला हे नजरकैदेत असून, अब्दुल्ला यांचा दाढी वाढलेल्या अवस्थेतील फोटो सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला होता. आता पीडीपीतील नेते मुझफ्फर हुसेन बेग, माजी अर्थमंत्री अल्ताफ बुखारी यांच्यासह तिन्ही पक्षातील अन्य प्रमुख नेते नव्या पक्षात सहभागी होणार आहेत. नव्या पक्षाच्या नावाबाबत अद्याप काही घोषणा करण्यात आलेली नाही.

Web Title: New Political Party To Emerge In J&K Comprising Former Top Leaders Of Congress Muftis PDP And Abdullahs NC