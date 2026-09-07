Palamu Tiger: पलामू व्याघ्र प्रकल्पात नव्या वाघाची एन्ट्री; तीन जिल्ह्यांच्या सीमाभागात हाय अलर्ट

झारखंडमधील एकमेव संरक्षित व्याघ्र प्रकल्प असलेल्या पलामू व्याघ्र प्रकल्पात (PTR) एका नवीन प्रौढ वाघाचा वावर आढळून आला आहे. जंगलात वाघाच्या पावलांचे ठसे आणि सातत्याने होत असलेल्या जनावरांच्या शिकारीमुळे वन विभाग सतर्क झाला आहे. पलामू, गढवा आणि लातेहार या तीन जिल्ह्यांच्या सीमाभागात हाय अलर्ट जारी करण्यात आला असून वाघाच्या हालचालींवर २४ तास लक्ष ठेवले जात आहे. पलामू व्याघ्र प्रकल्पाचे उपसंचालक प्रजेशकांत जेना यांनी नवीन प्रौढ वाघाच्या उपस्थितीला दुजोरा दिला आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...पावलांचे ठसे अन् शिकारीमुळे वाघाची ओळखजंगल परिसरात आढळलेल्या पावलांच्या ठशांवरून (Pugmarks) हा पूर्ण वाढ झालेला नर वाघ असल्याचे समोर आले आहे. त्याचबरोबर परिसरात पाळीव जनावरांची सातत्याने शिकार होत असल्याने वन विभागाने वाघाच्या हालचालींचा मागोवा घेण्यास सुरुवात केली आहे.या वाघाची सध्या ‘T07’ अशी नोंद करण्यात आली आहे. अद्याप त्याचे स्पष्ट छायाचित्र ट्रॅप कॅमेऱ्यात कैद झालेले नसले, तरी तो ज्या मार्गाने हालचाल करत असल्याचा अंदाज आहे, त्या कॉरिडोरमध्ये अतिरिक्त ट्रॅप कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत..तीन जिल्ह्यांत हाय अलर्टवाघाचा मानवी वस्तीत प्रवेश होऊ नये आणि पाळीव जनावरांचे संरक्षण करता यावे, यासाठी पलामू, गढवा आणि लातेहार जिल्ह्यांच्या सीमाभागात अतिरिक्त वनरक्षक तैनात करण्यात आले आहेत.वाघाच्या हालचालींवर सतत लक्ष ठेवले जात असून त्याच्या संभाव्य मार्गांवर गस्त वाढवण्यात आली आहे. स्थानिक नागरिकांनी जंगल परिसरात अनावश्यकपणे न जाण्याचे आणि वन विभागाच्या सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..मध्य प्रदेशातील जंगलांशी नैसर्गिक जोडणीपलामू व्याघ्र प्रकल्पाचा परिसर मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील जंगलांशी नैसर्गिक कॉरिडोरद्वारे जोडलेला आहे. बांधवगड आणि संजय दुबरी व्याघ्र प्रकल्पांशी या भागाची जोडणी असल्याने वाघ या नैसर्गिक मार्गांचा वापर करून एका जंगलातून दुसऱ्या जंगलात स्थलांतर करू शकतात.त्यामुळे सध्याचा T07 वाघही अशाच नैसर्गिक मार्गाने पलामूमध्ये दाखल झाला असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..२०१८ मध्ये शून्य, आता सात वाघपलामूच्या वाघांच्या संख्येचा मागील काही वर्षांचा प्रवासही महत्त्वाचा आहे. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या (NTCA) २०१८ च्या व्याघ्रगणनेत येथे वाघांची संख्या शून्य नोंदवण्यात आली होती..त्यानंतर पलामूमध्ये पुन्हा वाघांचा वावर दिसू लागला.२०२०: एका वाघिणीचा मृतदेह आढळला.२०२१: पहिला जिवंत वाघ कॅमेऱ्यात नोंदवला गेला.२०२३: मार्च आणि नोव्हेंबरमध्ये अनुक्रमे दुसरा आणि तिसरा वाघ आढळला.२०२४: वर्षाच्या सुरुवातीला आणि अखेरीस आणखी दोन वाघांची नोंद झाली.२०२५: जुलैमध्ये सहावा वाघ आढळला.२०२६: आता ‘T07’ या नव्या प्रौढ वाघाच्या उपस्थितीची नोंद झाली आहे..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.संवर्धनाच्या प्रयत्नांना बळपलामूच्या जंगलात पुन्हा वाघांचा वावर वाढत असल्याने वन्यजीव संवर्धनाच्या दृष्टीने ही घटना महत्त्वाची मानली जात आहे. मात्र, नवीन वाघाकडून पाळीव जनावरांची शिकार होत असल्याने मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्याचे आव्हानही वन विभागासमोर आहे.त्यामुळे ट्रॅप कॅमेरे, अतिरिक्त गस्त आणि स्थानिक पातळीवरील सतर्कता वाढवून वाघाच्या हालचालींवर बारकाईने नजर ठेवली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.