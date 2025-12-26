New Year Kashi Temple: नववर्षानिमित्त काशी विश्वेश्वर मंदिराने घेतला मोठा निर्णय, दर्शनाचे बदलले नियम

how to visit Kashi Vishwanath Temple New Year: बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाणाऱ्या वाराणसी येथील काशी विश्वनाथ मंदिरात नवीन वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर दर्शनाचे नियम बदलण्यात आले आहेत. नवीन वर्षाची सुरुवात बाबा विश्वनाथांच्या दर्शनाने करण्यासाठी देशभरातून लाखो भाविक काशीत दाखल होत आहेत. ही प्रचंड गर्दी लक्षात घेऊन मंदिर न्यास परिषदेने एक मोठा निर्णय घेतला आहे..आज म्हणजेच २५ डिसेंबरपासून ते ३ जानेवारीपर्यंत भाविकांना शिवलिंगाचे 'स्पर्श दर्शन' घेता येणार नाही. या काळात भाविकांना केवळ 'झांकी दर्शन' (काचेच्या पलीकडून किंवा दुरून दर्शन) घेता येईल. या निर्णयासोबतच व्हीआयपी (VIP) दर्शन आणि विशेष प्रोटोकॉल दर्शनावरही पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे, जेणेकरून सामान्य भाविकांना सुलभतेने आणि कमी वेळात दर्शन घेता येईल..मंदिराचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्व भूषण मिश्र यांनी सांगितले की, ख्रिसमसच्या सुट्ट्या आणि नवीन वर्ष यामुळे मंदिरात भाविकांची संख्या अनपेक्षितपणे वाढली आहे. नवीन वर्षाच्या पहिल्या काही दिवसांत सुमारे ५ लाखांहून अधिक भाविक काशीत येण्याची शक्यता आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने येणाऱ्या लोकांना सुरक्षितपणे दर्शन मिळावे, यासाठी बॅरिकेडिंग करण्यात आले असून रांगांचे नियोजनही बदलण्यात आले आहे..काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरची निर्मिती झाल्यापासून वाराणसीमध्ये धार्मिक पर्यटनाने उच्चांक गाठला आहे. आता मंदिरात पूर्वीपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त भाविक येत आहेत. मंदिर प्रशासनाने सर्व भाविकांना विनंती केली आहे की, त्यांनी या नवीन व्यवस्थेला सहकार्य करावे, जेणेकरून कोणालाही त्रासाशिवाय बाबा विश्वनाथांचे दर्शन घेता येईल. जर तुम्हीही या दिवसांत काशीला जाण्याचे नियोजन करत असाल, तर स्पर्श दर्शनावर बंदी असल्याचे लक्षात घेऊनच आपला प्रवास आखणे सोयीचे ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.