ड्रायव्हरला डुलकी लागली आणि भीषण अपघातात 14 जणांनी गमावला जीव

उत्तर प्रदेशमधील प्रतापगड जिल्ह्यात मोठा अपघात झाला आहे. लखनऊ-प्रयागराज महामार्गावर गुरुवारी रात्री उशीराने झालेल्या अपघातात 14 जणांना मृत्यू झाल्याचे वृत्त असून यात 5 बालकांचा समावेश असल्याची पृष्टी झालीय. लग्न समारंभाच्या कार्यक्रमासाठी जाणारी बोलेरो रस्त्यावर थांबलेल्या ट्रकवर धडकली.

प्रतापगडचे पोलिस अधिक्षक अनुराग आर्य यांनी या वृत्ताची पुष्टी केली आहे. वाहन चालवत असलेल्या चालकाला (ड्रायव्हर) डुलकी लागल्याने त्याचा गाडीवरील ताबा सुटून हा अपघात झाल्याचे प्राथमिक तपासातून समोर आले आहे. उत्तर प्रदेश राज्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी प्रतापगड अपघाताच्या घटनेवर शोक व्यक्त केला आहे.

Pratapgarh: Fourteen persons including six children died after the vehicle they were travelling in collided with a truck on Prayagraj-Lucknow highway under limits of Manikpur police station last night. pic.twitter.com/2WOFMUyO8Z

