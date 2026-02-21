Toll Recovery : टोलवसुली कॅशलेस होणार, फास्टॅग किंवा युपीआयचाच वापर; NHAI रोकड स्वीकारणार नाही

देशातील राष्ट्रीय महामार्गावरील प्रवास सुलभ करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण येत्या एक एप्रिलपासून रोख टोल वसुली बंद करण्याच्या विचारात आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास संपूर्ण टोलवसुली 'फास्टॅग' अथवा 'यूपीआय' या सारख्या डिजिटल मार्गानेच होईल..प्राधिकरणाने दिलेल्या माहितीनुसार, 'राष्ट्रीय महामार्गांवर पूर्णतः डिजिटल टोल प्रणाली उभारण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे शुल्क वसुली अधिक प्रभावी होईल, तसेच टोल प्लाझा व्यवस्थापनाची कार्यक्षमता आणि विश्वासार्हता वाढेल..गेल्या काही वर्षांत डिजिटल टोल भरणा प्रणालीचा वापर वाढला आहे. सध्या बहुतांश टोल व्यवहार वाहनांना लावलेल्या 'आरएफआयडी' सक्षम फास्टॅगद्वारे स्वयंचलित पद्धतीने केले जात आहे. त्यामुळे वाहने न थांबता टोल भरण्याची सोय आहे. राष्ट्रीय महामार्ग डिजिटल भरणा करण्याची सुविधा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. प्रवाशांना सोप्या आणि सुरक्षित पद्धतीने टोल भरण्याचा पर्याय उपलब्ध झाला असून, रोख व्यवहारांवरील अवलंबित्व सतत कमी होत असल्याचे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे म्हणणे आहे..प्राधिकरणाच्या मूल्यांकनानुसार, रोख स्वरूपातील टोल भरण्यामुळे प्लाझावर गर्दी वाढते, गर्दीच्या वेळेत प्रतीक्षा कालावधी वाढतो आणि व्यवहारांबाबत वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे पूर्णपणे डिजिटल पद्धतींकडे वळणे गरजेचे आहे. राष्ट्रीय महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गावरील ११५० हून अधिक टोल प्लाझावर पूर्णतः डिजिटल टोल प्रणाली लागू झाल्यास वाहतूक व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होईल, असा दावा प्राधिकरणाचा आहे..बदलांमुळे काय?टोल लेनमधील वाहनांची गती वाढेलप्लाझावर होणारी गर्दी कमी होईलप्रवाशांना होणारा विलंब घटेल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.