Lahore Heritage: लाहोरच्या इस्लामपुराचे नाव पुन्हा कृष्णानगर, शहरातील नऊ ठिकाणांची जुनी नावे पुनर्स्थापित; अनेक इमारतींचे संवर्धन..

लाहोर : पाकिस्तानातील ऐतिहासिक लाहोर शहराचे जुने वैभव पुनर्स्थापित करण्याचा प्रकल्प पंजाब प्रांताच्या मुख्यमंत्री मरियम नवाझ यांनी हाती घेतला आहे. त्यामध्ये दोन महिन्यांमध्ये नऊ ठिकाणांची जुनी नावे पुन्हा ठेवण्यात आली असून, फाळणीपूर्वीच्या काळातील अनेक इमारतींचे संवर्धन करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे..माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. फाळणीपूर्व काळात लाहोर हे भारत-पाकिस्तानचे सांस्कृतिक केंद्र होते, असे त्यांनी अनेक वेळा म्हटले होते. तसेच, या शहरातील अनेक जुन्या शहरांच्या नावांची आठवण ते काढत असत..त्यांनी मरियम नवाझ यांच्यासह या जुन्या वारशाला उजाळा देण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी १९ मार्च रोजी उच्चस्तरीय बैठक घेतली. त्यामध्ये लाहोरचा वारसा पुनर्जीवीत करण्यावर चर्चा करण्यात आली. लाहोरमधील जुन्या हिंदू किंवा ब्रिटिश स्थळांची जुनी नावे पुन्हा देण्याचा निर्णयही यात घेण्यात आला. मात्र, गेल्या ७९ वर्षांमध्ये इस्लामिक नावे देण्यात आली होती. युरोपीय संस्कृतीपासून प्रेरणा घेऊन हा बदल करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते..महाराजा रणजितसिंग यांच्या काळात लाहोर ही शीख साम्राज्याची राजधानी होती. त्याची आठवण म्हणून पंजाब सरकारने दोन वेळा रणजितसिंगांचा पुतळा उभारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, दोन्ही वेळा या पुतळ्याची नासधूस करण्यात आली. मात्र, आता परिस्थिती बदलल्याचे सांगण्यात येते..५० अब्ज रुपयांचा प्रकल्प"लाहोर हेरिटेज फॉर हेरिटेज रिव्हायलवल" असे या प्रकल्पाचे नाव असून, हा प्रकल्प ५० अब्ज पाकिस्तानी रुपयांचा आहे. यामध्ये अनेक दशकांपासून दुर्लक्षित व शहरीकरणामुळे नुकसान झालेल्या शहरातील नगररचना व सांस्कृतिक दुव्यांना संजीवनी देण्यात येणार आहे. लाहोरमध्ये ११५ इमारती वारसास्थळे म्हणून जाहीर करण्यात आली आहेत. यामध्ये ७५ ब्रिटिशकालीन असून, त्यातील ४८ इमारतींचे जतन करण्याचे काम करण्यात येत आहे.