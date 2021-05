देशभरात तीन दिवसांत नऊ लाख लशी देणार

नवी दिल्ली - देशभरात कोरोना लशीच्या (Corona Vaccine) तुटवड्यावरून गोंधळ (Confusion) निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने मात्र राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांत अजूनही एक कोटींपेक्षा अधिक लशी (Vaccine) उपलब्ध (Available) असल्याचा दावा केला. त्याचप्रमाणे, येत्या तीन दिवसांत लशीचे आणखी नऊ लाखांपेक्षा अधिक डोस (Dose) दिले जातील, असेही मंत्रालयाने (Mantralay) सांगितले. (Nine lakh vaccines will be given across the country in three days)

केंद्र सरकारने आत्तापर्यंत सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांना १७ कोटी ९३ लाख ५७ हजार ८६० लशी विनामूल्य पुरविल्या आहेत. त्यापैकी १६ कोटी ८९ लाख २७ हजार ७९७ लशींचा वापर झाला आहे. अजूनही एक कोटींपेक्षा अधिक लशी शिल्लक आहेत, असा दावा केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने केला. लशींचा हिशोब नीट न ठेवणाऱ्या राज्यांकडून त्यांचा अधिक वापर दाखविला जात आहे. यात वाया गेलेल्या लशींचाही समावेश आहे. अशा राज्यांकडून सशस्त्र दलांना दिलेल्या लशीचा मेळ घातला जात नसल्याचेही मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.