Gram Panchayat Election : ग्रामपंचायतींसाठी राजकीय हालचालींना सुरुवात; आरक्षणासह निवडणुकीच्या तारखेकडे लक्ष

निपाणी (बेळगांव) : आगामी ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका तालुक्यात सर्वत्र ठिकठिकाणी चुरशीच्या होण्याची शक्यता आहे. ग्रामस्थांचे लक्ष सध्या निवडणुकीच्या तारखेकडे लागले आहे. आरक्षण जाहीर होण्याबाबतची उत्सुकता शिगेला पोहोचली असून, राजकीय हालचालींना वेग येत आहे..मोठ्या सदस्यसंख्येच्या गावांमध्ये चुरस अधिक तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सध्या प्रमुख राजकीय पक्षांकडून संभाव्य उमेदवारांची चाचपणी सुरू असून, स्थानिक पातळीवर बैठका, गाठीभेटी आणि मतदारांशी संपर्क वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. .इच्छुक उमेदवारांकडून नागरिकांच्या संपर्क भेटी वाढवून आपली भूमिका मांडली जात आहे. काही ठिकाणी युवक आणि सामाजिक मंडळांकडून नव्या चेहऱ्यांना संधी द्यावी, अशी मागणी पुढे येत आहे..Sindhudurg ZP : प्रशासकीय राजवट संपतेय, लोकनियुक्त कारभार परततोय; ७ फेब्रुवारीला मतदान.इच्छुकांकडून 'फिल्डिंग'ग्रामपंचायत निवडणूक एप्रिल ते मे या कालावधीत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. प्रशासनाकडून लवकरच अधिकृत कार्यक्रम जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे. निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच गावागावांत राजकीय वातावरण तापू लागले असून, इच्छुक उमेदवारांकडून 'फिल्डिंग' लावण्यास सुरुवात झाली आहे. .मतदारांच्या समस्या जाणून घेणे, प्रलंबित विकासकामांचा आढावा घेणे, तसेच विविध समाजघटकांची मते जाणून घेण्यावर भर दिला जात आहे. दरम्यान, ग्रामस्थांमध्येही विकासाच्या मुद्द्यांवर चर्चा रंगू लागली आहे. .Ichalkaranji Municipal Corporation Mayor : महापालिकांच्या महापौर पदांसाठी आरक्षण सोडत जाहीर; इचलकरंजीत ओबीसी आरक्षण, वस्त्रनगरीच्या चाव्या कुणाच्या हाती?.पाणीपुरवठा, रस्ते, गटारे, स्वच्छता, शैक्षणिक सुविधा आणि शासकीय योजनांचा लाभ यांसारखे प्रश्न येत्या निवडणुकीत केंद्रस्थानी राहतील, असे जाणकारांचे मत आहे. याशिवाय, प्रभागनिहाय आरक्षण कोणत्या प्रवर्गासाठी जाहीर होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. .आरक्षणाच्या घोषणेनंतर अनेक इच्छुकांचे राजकीय गणित बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. महिलांसाठी किंवा मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी आरक्षण जाहीर झाल्यास स्थानिक स्तरावर नव्या उमेदवारांना संधी मिळू शकते.